Ο Αρβανίτης, ο Φαραντούρης, η Καρυστιανού, οι έρωτες και τα… διαζύγια

Σήκωσε το γάντι και απάντησε στις δηλώσεις του Νικόλα Φαραντούρη μετά τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, που κατηγόρησε τον Κώστα Αρβανίτη ότι καπηλεύτηκε προεκλογικά τα κινήματα των πολιτών, όπως τον Σύλλογο Θυμάτων των Τεμπών, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.



«Δεν έχω να απαντήσω κάτι. Οι άνθρωποι είναι οι σχέσεις τους και δεν φαίνονται στους έρωτες, αλλά στα διαζύγια. Θέλω να θυμίσω ότι εμείς φυσικά και σωστά ανεβάσαμε στο Ευρωκοινοβούλιο τον Σύλλογο, δεν ήξερε κανείς την κ. Καρυστιανού και τον κ. Ασλανίδη, γνώριζαν μόνο το έγκλημα».

Ο Κώστας Αρβανίτης ανέφερε και άλλες πρωτοβουλίες του ίδιου με καλεσμένους στο Ευρωκοινοβούλιο τη μητέρα του Ζακ Κωστόπουλου, την χήρα του Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά και συγγενείς θυμάτων γυναικοκτονιών που θα ακολουθήσουν.

«Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Από τη διαδικασία αυτή και ψήφισμα βγήκε για τα Τέμπη, καθώς η Κομισιόν έχει τεράστια ευθύνη με τη σύμβαση 717, που αφορά ευρωπαϊκή γραμμή. Υπήρξαν καταγγελίες από τους μηχανοδηγούς που δεν εισακούστηκαν. Μετά τις εκλογές, εμείς συνεχίσαμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά και καλέσαμε να έρθει στην Ολομέλεια του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου ο κ. Τζιτζικώστας. Για εμάς το θέμα δεν έκλεισε κι ούτε θα κλείσει. Κι ούτε θα έχει σχέση με φιλοδοξίες και επιλογές προσώπων που ήταν στον Σύλλογο».

Ερωτηθείς για το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο κ. Αρβανίτης δήλωσε:« Η κ. Καρυστιανού θα κριθεί για τις πολιτικές της απόψεις όταν ανακοινώσει κόμμα.

Πριν 7-8 μήνες δεν έβλεπα πως θα προχωρούσε έτσι, αλλά αυτό είναι δική της επιλογή. Υπήρχαν αντιθέσεις και διαφωνίες από την αρχή στον Σύλλογο με την τακτική της κ. Καρυστιανού, αλλά εγώ δεν είχα εμπλακεί ποτέ, είναι δικό τους θέμα» συμπλήρωσε ο ευρωβουλευτής.

