Κεραυνοί Φαραντούρη για Φάμελλο – Αρβανίτη: Ψευτάμαγκες και σταλινικοί – Ο «έτερος Καππαδόκης, εμφανιζόταν πάτρωνας των Τεμπών»

Κλιμακώνει τη σύγκρουσή του με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ο διαγραφείς με συνοπτικές διαδικασίες από το κόμμα, ανεξάρτητος, πλέον, ευρωβουλευτής Νίκος Φαραντούρης. Μάλιστα επιτίθεται με σφοδρότητα, όχι μόνο τον Σωκράτη Φάμελλο, αλλά και στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη, οι σχέσεις του με τον οποίο ήταν εξ αρχής κακές.

Σε συνέντευξή του το βράδυ της Παρασκευής στο Kontra, ο κ. Φαραντούρης, χαρακτηρίζει αδικαιολόγητη, χωρίς καμία διαδικασία και νομική βάση τη διαγραφή του. «Είναι μία ψευτομάγκικη επίδειξη δύναμης, με σταλινική νοοτροπία» είπε, κάνοντας λόγο για «ντροπή».

«Κάτι Αρβανίτηδες και κάτι Φάμελλοι, διοικούν με ύποπτο τρόπο το κόμμα. Έτερος Καπαδόκης ο Αρβανίτης, είναι παρά τω Φάμελλο και απεργάζεται διάφορα πράγματα. Με ζηλοφθονία βάζει λόγια και σπέρνει ζιζάνια σε βάρος μου» ήταν το ξέσπασμα του κ. Φαραντούρη.

Επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Κώστα Αρβανίτη τον οποίο κατηγόρησε για τη στάση του στην υπόθεση των Τεμπών:

«Ποιοι προσπάθησαν να οικιοποιηθούν τον αγώνα προεκλογικά το 2023 κίνημα των Τεμπών; Εγώ είμαι ο πάτρωνας του κινήματος των Τεμπών έλεγε ο Αρβανίτης και σήμερα δαιμονοποιεί και ξορκίζει την κίνηση της Καρυστιανού. Προσπαθούν να λοιδορήσουν οι Φάμελλοι και οι Αρβανίτηδες το κίνημα των Τεμπών» και τόνισε ότι προσβάλλει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ χιλιάδες έντιμους, προοδευτικούς πολίτες.

«Ξέρει κανείς γιατί διαγράφτηκα;» αναρωτήθηκε και συνέχισε: «Είναι λόγος διαγραφής ότι καλωσόρισα ένα εγχείρημα; Ας συνέλθουν οι άνθρωποι της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κόλαφος τα χιλιάδες μηνύματα από τον κόσμο για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ».

Αποκάλυψε δε τι απάντησε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ όταν του τηλεφώνησε το βράδυ πριν τη διαγραφή: «Ως τι με παίρνεις βραδιάτικα είπα στον Φάμελλο. Με ποια φανέλα έχω κατέλθει στην πολιτική και την ιδρώνω;».

«Πού ήταν η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ όταν δίνουμε μάχες, με κάλεσε ποτέ ο Φάμελλος στις συνεδριάσεις να τον ενημερώσω για τα θέματα με τα οποία απασχολούμαι στην Ευρώπη; Έχουν μαύρα μεσάνυχτα» σημείωσε.

Αρνήθηκε δε τα σενάρια ότι πάει κατευθείαν για το κόμμα Καρυστιανού: «Κανείς να μην με προεξοφλεί για κανέναν και τίποτα. Ντροπή και προσχηματικό, υποκριτικό, σταλινικό να διασπείρουν τέτοια φημολογία. Δεν πήρα την έδρα μου να τη χαρίσω κάπου αλλού. Ποιος μου ζητά την έδρα; Ο Φάμελλος που έλεγε πριν δύο μήνες να διαλύσει τον ΣΥΡΙΖΑ για να πάει σε άλλο κόμμα;», φωτογραφίζοντας έτσι το ενδεχόμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Είπε ακόμα ότι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ «είναι ελλιποβαρής και αποτελεί μαύρη σελίδα για το κίνημα και τους χιλιάδες προοδευτικούς πολίτες που τίμησαν το κόμμα. Καταγράφεται στα μαύρα κατάστιχα της ιστορίας. Έχουν καταντήσει το ΣΥΡΙΖΑ να κινείται σε μονοψήφια ποσοστά, πέριξ του 3%. Εκλιπαρούν πολιτική ελεημοσύνη από ένα ενδεχόμενο πολιτικό κόμμα για να τρέξουν να ενταχθούν σε αυτό».

Μάλιστα σημείωσε ότι πρέπει να αναζητηθούν «σε ψυχολογικούς λόγους οι λόγοι ενόχλησης κάποιων ανθρώπων για την παρουσία μου».

