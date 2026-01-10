Μητσοτάκης για τα 10 χρόνια στο «τιμόνι» της ΝΔ: Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος – Το ΑΙ βίντεο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ανάρτηση για τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την εκλογή του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Στο μήνυμά του, που συνοδεύεται από Α.Ι. βίντεο, ο πρωθυπουργός δηλώνει «περήφανος που ηγείται της μεγαλύτερης παράταξης της πατρίδας», ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν στελέχη και ψηφοφόροι και τονίζει ότι η πορεία συνεχίζεται «με το ίδιο πάθος και την ίδια αποφασιστικότητα».
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
