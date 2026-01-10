Μητσοτάκης για τα 10 χρόνια στο «τιμόνι» της ΝΔ: Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος – Το ΑΙ βίντεο

Ανάρτηση για τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την εκλογή του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο μήνυμά του, που συνοδεύεται από Α.Ι. βίντεο, ο πρωθυπουργός δηλώνει «περήφανος που ηγείται της μεγαλύτερης παράταξης της πατρίδας», ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν στελέχη και ψηφοφόροι και τονίζει ότι η πορεία συνεχίζεται «με το ίδιο πάθος και την ίδια αποφασιστικότητα».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Σήμερα συμπληρώνονται 10 χρόνια από την εκλογή μου στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος που ηγούμαι της μεγαλύτερης παράταξης της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Μαζί συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος και την ίδια αποφασιστικότητα. pic.twitter.com/YUkTinpAl7 January 10, 2026

