ΣΑΒΒΑΤΟ 10.01.2026 13:08
10.01.2026 09:58

Μητσοτάκης για τα 10 χρόνια στο «τιμόνι» της ΝΔ: Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος – Το ΑΙ βίντεο

10.01.2026 09:58
Ανάρτηση για τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την εκλογή του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο μήνυμά του, που συνοδεύεται από Α.Ι. βίντεο, ο πρωθυπουργός δηλώνει «περήφανος που ηγείται της μεγαλύτερης παράταξης της πατρίδας», ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν στελέχη και ψηφοφόροι και τονίζει ότι η πορεία συνεχίζεται «με το ίδιο πάθος και την ίδια αποφασιστικότητα».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

