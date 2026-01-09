Μητσοτάκης στο Tik Tok: Διαγράψαμε 308.000 φοιτητές-φαντάσματα

Την ικανοποίηση του για τη διαγραφή των αιωνίων φοιτητών εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο στο Τik Tok.

«Το 2025 για πρώτη φορά υλοποιήσαμε τη δέσμευσή μας να διαγράψουμε τους εκατοντάδες χιλιάδες αιώνιους φοιτητές από τα μητρώα των πανεπιστημίων. Για να είμαι ακριβής 308.000 κατ’ όνομα φοιτητές, φοιτητές φαντάσματα, διαγράφησαν από τα μητρώα των πανεπιστημίων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Επίσης το τέλος του 2025 μας βρίσκει χωρίς καμία ενεργή κατάληψη σε χώρους διδασκαλίας των δημοσίων πανεπιστημίων. Τελειώνουμε πια με μια πρακτική δεκαετιών, η οποία είχε ταλαιπωρήσει πολύ το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο και περνάμε σε μια νέα εποχή», πρόσθεσε.

Ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια παρουσίασε φωτογραφίες από κυλικείο της Νομικής ΕΚΠΑ και από έναν άλλο χώρο στο Αριστοτέλειο που τελούσαν υπό κατάληψη. «Μία φωτογραφία από το κυλικείο της Νομικής, πώς ήταν και πώς είναι σήμερα». «Και μια φωτογραφία από τη νέα βιβλιοθήκη του Τμήματος Θετικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ένας χώρος ο οποίος τελούσε υπό κατάληψη για πολλές δεκαετίες και μεταμορφώθηκε σε ένα πραγματικό χώρο γνώσης», σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης.

«Το 2025 ήταν μία καλή χρονιά, το 2026 θα είναι ακόμα καλύτερη», τόνισε.

