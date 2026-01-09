Συρίγος και Δένδιας υπερασπίζονται τη διεθνή νομιμότητα – Βαθαίνει το ρήγμα με τους «τραμπικούς» της ΝΔ

Η… αμήχανη υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου από τον Άγγελο Συρίγο, και η πιο σαφής δήλωση δέσμευσης σε αυτό από τον Νίκο Δένδια, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, επιβεβαίωσαν τη «ρωγμή» που επικρατεί στο κυβερνών κόμμα, καθώς οι «τραμπικοί» έχουν εκφράσει εντελώς διαφορετική άποψη σχετικά με τις ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – κι όχι μόνο.

Αρχίζοντας από τον υπουργό Άμυνας, ο οποίος, προχθές από το βήμα της Βουλής είχε περίπου πει ότι πλέον η διεθνής νομιμότητα δεν είναι ο κανόνας στις σχέσεις μεταξύ των κρατών, χθες ξεκαθάρισε ότι «ο εναγκαλισμός με το Διεθνές Δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, είναι κύριο χαρακτηριστικό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής», ενώ υπερασπίστηκε τον πρωθυπουργό και την αρχική του τοποθέτηση για την αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, λέγοντας ότι «δεν υφίσταται πιθανότητα ούτε στο παρελθόν, ούτε στο παρόν, ούτε στο μέλλον, οποιοσδήποτε πρωθυπουργός να διατυπώσει διαφορετική άποψη».

Από την πλευρά του, ο πρώην υπουργός και διεθνολόγος, Άγγελος Συρίγος, επικαλούμενος τη δεύτερη ιδιότητά του, δήλωσε στο Mega ότι η σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ δεν ήταν εντός του διεθνούς δικαίου. Μάλιστα πρόσθεσε ότι για να συλληφθεί και να είναι εντός πλαισίου του διεθνούς δικαίου θα έπρεπε να υπήρχε χρήση βίας και από την άλλη πλευρά, έτσι ώστε οι ΗΠΑ να προχωρήσουν σε χρήση βίας δηλαδή σύλληψη (ο βουλευτής της ΝΔ, πάντως, απέφυγε προσεκτικά να μιλήσει για «απαγωγή» του πρόεδρου της Βενεζουέλας).

Ωστόσο, ο Ά. Συρίγος έδειξε ανάγλυφα την αμηχανία που επικρατεί στο «γαλάζιο» στρατόπεδο, καθώς απέδωσε την πρώτη αντίδραση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για τα γεγονότα στη Βενεζουέλα (υπενθυμίζεται ότι είχε δηλώσει πως «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών») σε… άγνοια, λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός όταν έκανε την τοποθέτηση «δεν είχε πλήρη εικόνα» και ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι «πρωθυπουργός» και «όχι καθηγητής διεθνούς δικαίου».

Η δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει η κυβέρνηση, σχετικά με την προσέγγισή της για τα γεγονότα της Βενεζουέλας αποτυπώθηκε και στη Βουλή, όπου η αντιπολίτευση τη «σφυροκόπησε», χωρίς να υπάρξει αντίστοιχης έντασης απάντηση:

· Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στην τοποθέτηση Μητσοτάκη έκανε λόγο για «ντροπιαστική δήλωση που συνιστά επικίνδυνη και σοβαρή διολίσθηση, μια δήλωση που δεν έχει καμία σχέση με τη σταθερή εξωτερική πολιτική της χώρας, μια δήλωση που θα τον ακολουθεί για πάντα», μια δήλωση που «αποδυναμώνει το διαχρονικό θεμέλιο της εθνικής στρατηγικής της χώρας».

· Ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, είπε χαρακτηριστικά ότι «η στάση σας μετά την επέμβαση στη Βενεζουέλα και η αρχική ανάρτηση του πρωθυπουργού είναι μνημείο αίσχους και κυνισμού, ο πρωθυπουργός ξεπέρασε ακόμη και τον Τραμπ. Ντροπιάσατε όλο τον ελληνικό λαό, γράψατε στα παλιά σας τα παπούτσια το διεθνές δίκαιο. Πόσο γελοίοι φαίνεστε όταν επικαλείστε μετά από όλα αυτά τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών για το απαραβίαστο των εδαφών της Δανίας».

Στα «πυρά» αυτά ο Ν. Δένδιας απάντησε με τη φράση περί… εναγκαλισμού με το διεθνές δίκαιο, ωστόσο, όπως σημειώνεται από κομματικές πηγές, η επίσημη στάση της κυβέρνησης, όπως εκφράστηκε στο Σ.Α. του ΟΗΕ, αλλά και από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, αποδυναμώνεται από τις φωνές εντός κυβέρνησης και κόμματος που, είτε υποστηρίζουν ότι η επέμβαση στη Βενεζουέλα ήταν νόμιμη με βάση το διεθνές δίκαιο, είτε – ακόμα χειρότερα – ότι πλέον η παγκόσμια τάξη καθορίζεται από την ισχύ (το ξίφος…) και όχι από τους διεθνείς κανόνες.

Στην ουσία, λένε οι ίδιες πηγές, εντός της ΝΔ μοιάζει να διαμορφώνεται μια… συνιστώσα «τραμπικών» στελεχών, τα οποία, είτε από ιδεολογία είτε επειδή θεωρούν ότι η στάση αυτή είναι η πιο πρόσφορη, μοιάζουν να υιοθετούν θέσεις και απόψεις που μοιάζουν να προσεγγίζουν πολύ αυτές του ένοικου του Λευκού Οίκου. Αυτό, λένε οι πηγές αυτές, μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην εντελώς αναθεωρητική – όσον αφορά στην παγκόσμια τάξη – στάση του προέδρου των ΗΠΑ και στην ανάγκη (και το συμφέρον της χώρας) για σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.

