20.05.2026 13:45

Καλλιόπη Ταχτσόγλου: Η «Μαρούσκα» δεν μου έκλεισε πόρτες, αλλά μου ζητούσαν να κάνω το ίδιο και δεν ήθελα

Καλεσμένη στο «Buongiorno» ήταν σήμερα η Καλλιόπη Ταχτσόγλου, η οποία ενσάρκωσε τον ρόλο της Μαρούσκας στους “Δύο Ξένους”.

«Έχω δει τους Δύο Ξένους, αλλά όχι όλα τα επεισόδια, γιατί δούλευα και στο θέατρο. Από το 2012 δεν έχω τηλεόραση στο σπίτι μου, με ενοχλούσαν οι διαφημίσεις. Δεν μου άρεσαν, με χάλαγαν, ξεχνούσα τι έβλεπα…» είπε. «Το κινητό μου είναι πανάρχαιο» πρόσθεσε.

«Θέλω να είμαι ο εαυτός μου» επεσήμανε η ηθοποιός.

«Θα το έκανα ξανά»

«Την αγάπησα τη Μαρούσκα, βεβαίως και θα το έκανα ξανά, ήταν πολύ ωραίο, με τη Ντίνα Κώνστα, τη Χρυσούλα Διαβάτη… Ήταν πάρα πολύ ωραία. Μετά στις θεατρικές μου επιλογές είχε επίπτωση αυτό. Όταν είσαι στο Εθνικό Θέατρο, στο Θέατρο Τέχνης και μετά κάνεις τη Μαρούσκα, σου λέει ο άλλος “θα την πάρω στο Εθνικό και θα λένε… η Μαρούσκα;”. Δεν μου έκλεισε πόρτες ο ρόλος, αλλά μου ζητούσαν να κάνω τα ίδια πάλι, αλλά εγώ δεν ήθελα» περιέγραψε.

«Δεν έχω παράπονο από κανέναν. Ο καθένας θα βρει τον δρόμο του. Ο δικός μου δρόμος είναι αυτός που είναι. Ένας κύριος μου είπε πως μαζί με τον γιο του έχουν δει 3 φορές τα επεισόδια» σχολίασε για την απουσία προτάσεων μετά τη θρυλική σειρά.

