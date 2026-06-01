Τροχαίο στην Πάτρα: Δεν κατέγραψε τη σύγκρουση η κάμερα στο κράνος του 52χρονου

Εξακολουθούν να διερευνώνται τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος που συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής (31/5) στο Ρίο της Πάτρας, με θύματα έναν 52χρονο πατέρα και τον 17χρονο γιο του.

Η κάμερα στο κράνος που φορούσε ο πατέρας δεν έδωσε απαντήσεις, καθώς όπως φαίνεται η καταγραφή έχει σταματήσει λίγα λεπτά πριν από την πρόσκρουση.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε οδικό τμήμα στην έξοδο της πόλης προς το Ρίο, κοντά στην Περιμετρική Πατρών. Η μοτοσικλέτα κινούνταν σε κατηφορικό σημείο του δρόμου όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 52χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε στα κιγκλιδώματα και στο τσιμεντένιο στηθαίο που βρίσκονται στο σημείο, πάνω από μια δεκαετία, λόγω εργασιών ενίσχυσης και στήριξης της γέφυρας.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια ώστε ο 17χρονος να χάσει ακαριαία τη ζωή του. Ο 52χρονος πατέρας διακομίστηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, σε μικρή απόσταση από το σημείο του δυστυχήματος. Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες επί περίπου 45 λεπτά για να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν.

Το δυστύχημα έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία αλλά και ευρύτερα στην Ελλάδα. Ο 17χρονος ήταν μαθητής της Β’ Λυκείου στο Πειραματικό Σχολείο Πατρών και αθλητής της ομάδας μπάσκετ της Παναχαϊκής και διακρίθηκε για τις αθλητικές επιδόσεις του, αλλά κυρίως για το ήθος και τις αρετές του. Συμμαθητές, συναθλητές, φίλοι και εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να πιστέψουν ότι ο 17χρονος δεν θα ξαναγυρίσει στην αίθουσα του σχολείου του.

Η τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ταχύτητα του οχήματος, τις συνθήκες του οδοστρώματος, αλλά και την ασφάλεια των έργων που πραγματοποιούνται στο σημείο.

