search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 20:59
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.01.2026 20:44

Ανδρουλάκης από Φλώρινα: «Τους διακατέχει η νοοτροπία να θέλουν το Κράτος ως λάφυρο»

09.01.2026 20:44
nikos-androulakis

«Νομίζουν ότι το κράτος τους ανήκει, πρόκειται για μια νοοτροπία που διακατέχει αυτή την κυβέρνηση που θέλει το Κράτος λάφυρο όπου για αυτούς όλα επιτρέπονται» σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης– μιλώντας σε σύσκεψη με νέους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση και την εστίαση στην Φλώρινα – την στάση της διοίκησης της ΔΕΗ να μην του επιτραπεί να εισέλθει στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδα 5. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι αυτή η συμπεριφορά είναι περιφρονητική στον ελληνικό λαό, δημιουργεί απογοήτευση στους πολίτες.

Αναφερόμενος στα ζητήματα της πράσινης μετάβασης και τις επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα τόνισε ότι «αυτό που ζούμε δεν είναι πράσινη μετάβαση κι αυτό φαίνεται στο τιμολόγιο που πληρώνουν οι καταναλωτές».

Πρόσθεσε ότι «εμείς μιλάγαμε για πράσινη μετάβαση, να πάμε σε φθηνότερη ενέργεια στην περιφέρεια ώστε οι αγρότες να έχουν μικρότερο κόστος στην καλλιέργεια τους».

Επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για «το αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και τη διαμόρφωση του παγίου στα 5 ευρώ/μήνα». «Υπάρχουν δυνατότητες να κινηθεί η κυβέρνηση προς αυτήν την κατεύθυνση, όταν άλλωστε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν κάτω από τα 8,5 λεπτά που είναι η κυβερνητική εξαγγελία» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Έκανε ειδική αναφορά στις ενεργειακές κοινότητες παραγωγών, κτηνοτρόφων και συνεταιρισμών για περαιτέρω μείωση του κόστους ενέργειας που επωμίζονται.

Τόνισε ότι «η ενεργειακή μετάβαση στην Δυτική Μακεδονία γίνεται με στρεβλό τρόπο» κι αυτό αποτυπώνεται στην τρομακτική μείωση του ΑΕΠ της περιοχής επισημαίνοντας ότι «αυτό θα ‘ναι το κεντρικό θέμα του αναπτυξιακού μας συνεδρίου που θα κάνουμε την Κυριακή στην Κοζάνη».

Κάλεσε τους νέους επιχειρηματίες «να παραμένουν στο τόπο τους, να μην συμπράξουν στην παρακμή της ελληνικής Περιφέρειας, να συμμετέχουν σε σχήματα οργάνωσης στην αυτοδιοίκηση κι αλλού όπου δεν θα αποτελούν το μακρύ χέρι του Μαξίμου». Επανέλαβε ότι «μόνο η πολιτική αλλαγή μπορεί να βάλει τέλος σε αυτή την κατάσταση που βιώνει η χώρα διότι τις επιπτώσεις τις βιώνουν οι Έλληνες στην τσέπη τους».

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης στο Tik Tok: Διαγράψαμε 308.000 φοιτητές-φαντάσματα

«Πέρασε» το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Μηνύματα Δένδια προς Άγκυρα, αντιπολίτευση και εσωτερικό ΝΔ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ileia-anemostrovilos
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Η στιγμή που ανεμοστρόβιλος ανατρέπει αυτοκίνητο εν κινήσει στο Γιαννιτσοχώρι (Video)

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης από Φλώρινα: «Τους διακατέχει η νοοτροπία να θέλουν το Κράτος ως λάφυρο»

proastiakos patra 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία στην Πάτρα – Καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού

akinita_0801_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πού βρίσκονται τα φθηνότερα και ακριβότερα σπίτια στην Ελλάδα για ενοικίαση και αγορά

kakopoiisi
ΕΛΛΑΔΑ

«Η μάνα μου τα ήξερε όλα»: Στον αδελφό τους η προσωρινή επιμέλεια της 15χρονης και της 24χρονης που φέρονται να κακοποιούνταν σεξουαλικά από τον πατέρα τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

Gwyneth-paltrow-new
LIFESTYLE

Γκουίνεθ Πάλτροου: Αποκαλύπτει ότι η αρνητική δημοσιότητα για το διαζύγιο από τον Κρις Μάρτιν της στοίχισαν έναν σημαντικό ρόλο

smaragdis-new
LIFESTYLE

Παραλήρημα Γιάννη Σμαραγδή: «Έτσι όπως σκότωσαν τον Καποδίστρια, θέλουν να τελειώσουν και με εμένα» - «Υπάρχει σχέδιο από πίσω» (Video)

liagkas-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 20:55
ileia-anemostrovilos
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Η στιγμή που ανεμοστρόβιλος ανατρέπει αυτοκίνητο εν κινήσει στο Γιαννιτσοχώρι (Video)

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης από Φλώρινα: «Τους διακατέχει η νοοτροπία να θέλουν το Κράτος ως λάφυρο»

proastiakos patra 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία στην Πάτρα – Καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού

1 / 3