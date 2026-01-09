Ανδρουλάκης από Φλώρινα: «Τους διακατέχει η νοοτροπία να θέλουν το Κράτος ως λάφυρο»

«Νομίζουν ότι το κράτος τους ανήκει, πρόκειται για μια νοοτροπία που διακατέχει αυτή την κυβέρνηση που θέλει το Κράτος λάφυρο όπου για αυτούς όλα επιτρέπονται» σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης– μιλώντας σε σύσκεψη με νέους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση και την εστίαση στην Φλώρινα – την στάση της διοίκησης της ΔΕΗ να μην του επιτραπεί να εισέλθει στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδα 5. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι αυτή η συμπεριφορά είναι περιφρονητική στον ελληνικό λαό, δημιουργεί απογοήτευση στους πολίτες.

Αναφερόμενος στα ζητήματα της πράσινης μετάβασης και τις επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα τόνισε ότι «αυτό που ζούμε δεν είναι πράσινη μετάβαση κι αυτό φαίνεται στο τιμολόγιο που πληρώνουν οι καταναλωτές».

Πρόσθεσε ότι «εμείς μιλάγαμε για πράσινη μετάβαση, να πάμε σε φθηνότερη ενέργεια στην περιφέρεια ώστε οι αγρότες να έχουν μικρότερο κόστος στην καλλιέργεια τους».

Επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για «το αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και τη διαμόρφωση του παγίου στα 5 ευρώ/μήνα». «Υπάρχουν δυνατότητες να κινηθεί η κυβέρνηση προς αυτήν την κατεύθυνση, όταν άλλωστε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν κάτω από τα 8,5 λεπτά που είναι η κυβερνητική εξαγγελία» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Έκανε ειδική αναφορά στις ενεργειακές κοινότητες παραγωγών, κτηνοτρόφων και συνεταιρισμών για περαιτέρω μείωση του κόστους ενέργειας που επωμίζονται.

Τόνισε ότι «η ενεργειακή μετάβαση στην Δυτική Μακεδονία γίνεται με στρεβλό τρόπο» κι αυτό αποτυπώνεται στην τρομακτική μείωση του ΑΕΠ της περιοχής επισημαίνοντας ότι «αυτό θα ‘ναι το κεντρικό θέμα του αναπτυξιακού μας συνεδρίου που θα κάνουμε την Κυριακή στην Κοζάνη».

Κάλεσε τους νέους επιχειρηματίες «να παραμένουν στο τόπο τους, να μην συμπράξουν στην παρακμή της ελληνικής Περιφέρειας, να συμμετέχουν σε σχήματα οργάνωσης στην αυτοδιοίκηση κι αλλού όπου δεν θα αποτελούν το μακρύ χέρι του Μαξίμου». Επανέλαβε ότι «μόνο η πολιτική αλλαγή μπορεί να βάλει τέλος σε αυτή την κατάσταση που βιώνει η χώρα διότι τις επιπτώσεις τις βιώνουν οι Έλληνες στην τσέπη τους».

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης στο Tik Tok: Διαγράψαμε 308.000 φοιτητές-φαντάσματα

«Πέρασε» το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Μηνύματα Δένδια προς Άγκυρα, αντιπολίτευση και εσωτερικό ΝΔ