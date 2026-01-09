Μηνύματα Δένδια προς Άγκυρα, αντιπολίτευση και εσωτερικό ΝΔ

Σειρά στοχευμένων μηνυμάτων προς την τουρκική πολιτική ηγεσία, τα κόμματα της ελληνικής αντιπολίτευσης αλλά και προς το εσωτερικό της ίδιας της ΝΔ επέλεξε να στείλει από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Δένδιας.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας η τουρκική θέση, όπως αυτή διαμορφώνεται το τελευταίο διάστημα, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το Διεθνές Δίκαιο, επισημαίνοντας πως ο ισχυρισμός της Άγκυρας ότι τα ελληνικά νησιά βρίσκονται πάνω στην ασιατική υφαλοκρηπίδα, σε συνδυασμό τόσο με το τουρκολιβυκό μνημόνιο όσο και με το δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας», οδηγούν σε ασυμβατότητα με τα υπάρχοντα σύνορα του ελληνισμού.

«Η επιβίωση της πατρίδας μας, που δεν διεκδικεί και δεν απειλεί και ούτε θέλει να αναθεωρήσει τα υπάρχοντα σύνορα, δεν είναι συμβατή με την τουρκική αντίληψη, όπως αυτή ευθέως και συνεχώς εκφράζεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Δένδιας υποστήριξε ότι για τα ζητήματα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να κυριαρχούν η ενότητα, η σύμπνοια, η κοινή κατανόηση και ο συντονισμός ενεργειών, απορρίπτοντας κάθε λογική εσωτερικών διαχωρισμών. «Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ώστε οποιοσδήποτε Έλληνας πρωθυπουργός να μη βρεθεί στη δυσχερέστατη θέση που βρέθηκε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής το 1974, να μη μπορεί να αντιδράσει στην τουρκική προκλητικότητα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι « εμείς θα φροντίσουμε ώστε το έθνος και η πατρίδα να είναι πάντοτε έτοιμα».

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προκάλεσε δυσαρέσκεια σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, ωστόσο έσπευσε να υποστηρίξει ότι η ΝΔ διαθέτει πολιτικό ένστικτο αυτοσυντήρησης. Υπογράμμισε ακόμη ότι, κατά την άποψή του, πρόκειται για το ιστορικά λαϊκό κόμμα που εξακολουθεί να απευθύνεται και να συνομιλεί με τις λαϊκές τάξεις, δηλώνοντας ότι κατανοεί τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας.

