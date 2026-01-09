Συνεδριάζει το Σάββατο το ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στις 10:00 το πρωί του Σαββάτου συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Κατά τη συνεδρίαση αναμένεται ότι θα γίνουν οι τακτικές κρίσεις για την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
