search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 16:39
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.01.2026 16:16

Συνεδριάζει το Σάββατο το ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

09.01.2026 16:16
mitsotakis-kysea

Στις 10:00 το πρωί του Σαββάτου συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά τη συνεδρίαση αναμένεται ότι θα γίνουν οι τακτικές κρίσεις για την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης:

Αγροτικές κινητοποιήσεις – Τσιάρας: 9 στους δέκα αγρότες θα πάρουν ρεύμα με 8,5 λεπτά/kWh

ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ ζητούν ονομαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο Δένδια

Μιλένα Αποστολάκη: «Η κυβέρνηση ανοίγει τον δρόμο για νέες αυθαίρετες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας» 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mercosur gallia 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Tι είναι η εμπορική συμφωνία ΕΕ – Mercosur: Γιατί αντιδρούν οι αγρότες, πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

ANTONIS_REMOS_0901_1920-1080_new
LIFESTYLE

Αντώνης Ρέμος: Ακύρωσε τις εμφανίσεις του στο NOX για λόγους υγείας – «Αντιμετωπίζω μια ιογενή λοίμωξη» (video)

mitsotakis_28h
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΝΔ θα παραστεί το Σάββατο ο πρωθυπουργός

pope
ΚΟΣΜΟΣ

Απέναντι στον Τραμπ ο Πάπας Λέων ΙΔ΄: Ο πόλεμος είναι ξανά στη μόδα και ο ζήλος για συγκρούσεις εξαπλώνεται

mitsotakis-kysea
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει το Σάββατο το ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

Gwyneth-paltrow-new
LIFESTYLE

Γκουίνεθ Πάλτροου: Αποκαλύπτει ότι η αρνητική δημοσιότητα για το διαζύγιο από τον Κρις Μάρτιν της στοίχισαν έναν σημαντικό ρόλο

liagkas-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

smaragdis-new
LIFESTYLE

Παραλήρημα Γιάννη Σμαραγδή: «Έτσι όπως σκότωσαν τον Καποδίστρια, θέλουν να τελειώσουν και με εμένα» - «Υπάρχει σχέδιο από πίσω» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 16:38
mercosur gallia 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Tι είναι η εμπορική συμφωνία ΕΕ – Mercosur: Γιατί αντιδρούν οι αγρότες, πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

ANTONIS_REMOS_0901_1920-1080_new
LIFESTYLE

Αντώνης Ρέμος: Ακύρωσε τις εμφανίσεις του στο NOX για λόγους υγείας – «Αντιμετωπίζω μια ιογενή λοίμωξη» (video)

mitsotakis_28h
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΝΔ θα παραστεί το Σάββατο ο πρωθυπουργός

1 / 3