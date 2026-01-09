Μιλένα Αποστολάκη: «Η κυβέρνηση ανοίγει τον δρόμο για νέες αυθαίρετες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας» 

Τον κώδωνα του κινδύνου για νέες υπέρογκες αυξήσεις στα ιδιωτικά προγράμματα ασφάλισης υγείας κρούει η Μιλένα Αποστολάκη, ζητώντας την παρέμβαση της κυβέρνησης.

Με επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η εκκρεμότητα κατάρτισης νέου σχετικού δείκτη οδηγεί στην υιοθέτηση καταχρηστικών όρων και αυθαίρετη αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων υγείας.

«Οι εξοντωτικές αυξήσεις των τελευταίων ετών είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων κυβερνητικών επιλογών, όπως η υιοθέτηση του δείκτη υγείας του ΙΟΒΕ, που άνοιξε τον δρόμο σε ανεξέλεγκτες ανατιμήσεις και εξανάγκασε χιλιάδες ασφαλισμένους να εγκαταλείψουν ισόβια συμβόλαια που πλήρωναν επί δεκαετίες, αλλά και η σκόπιμη καθυστέρηση στην αντικατάστασή του», υπογραμμίζει για να προσθέσει πως μετά τις πιέσεις που άσκησε το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση κατάργησε μεν τον δείκτη του ΙΟΒΕ αλλά άφησε σκόπιμα τους ασφαλισμένους χωρίς σαφές και δεσμευτικό πλαίσιο προστασίας, καθώς ο νέος Ετήσιος Δείκτης Αναπροσαρμογής δεν θα εφαρμοστεί πριν το τέλος του 2026.

Επικαλείται δε, πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίνονται καταχρηστικοί οι όροι αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων από τις ασφαλιστικές εταιρείες όπου σημειώνεται ότι τα ασφαλιστήρια οφείλουν να περιλαμβάνουν σαφή, εύλογα και κατανοητά κριτήρια για τις αυξήσεις.

«Η απουσία εποπτείας και μεταβατικής ρύθμισης δημιουργεί συνθήκες πλήρους ασυδοσίας στην ασφαλιστική αγορά και αφήνει τους πολίτες εκτεθειμένους σε αυθαίρετες αυξήσεις χωρίς καμία πραγματική προστασία», τονίζει, καλώντας τον αρμόδιο υπουργό Ανάπτυξης να απαντήσει εάν θα αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες κατά της εφαρμογής καταχρηστικών όρων και αυθαίρετων αυξήσεων ώστε να μην υπάρξει το 2026 περαιτέρω εκμετάλλευση των ασφαλισμένων εξαιτίας της απουσίας του νέου δείκτη, καθώς και αν προτίθεται να επεκτείνει τον νέο δείκτη και στις ετησίως ανανεούμενες ασφάλειες υγείας.

