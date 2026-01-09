Αγροτικό: Διάλογος με τρεις προϋποθέσεις

Με το βλέμμα στραμμένο στην ερχόμενη Τρίτη όπου θα γίνει η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των αγροτών βρίσκεται η κυβέρνηση καθώς οι συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη ευελπιστούν ότι μέσα από αυτή την διαδικασία θα μπουν τίτλοι τέλους στις κινητοποιήσεις.

Οι πληροφορίες λένε ότι για το κλείσιμο του ραντεβού υπήρξαν επαφές του υπουργού αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα με εκπροσώπους των αγροτών οι οποίοι του μετέφεραν ένα κλίμα κούρασης καθώς η πλειοψηφία παραμείνει στα μπλόκα περισσότερο από 40 μέρες.

Παράλληλα, υπήρξαν και άλλες παράπλευρες κινήσεις από κομματικά στελέχη προς στελέχη της ΝΔ που βρίσκονται στις κινητοποιήσεις.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έθεσε τρεις προϋποθέσεις για την συνάντηση με τον πρωθυπουργό οι οποίες αν δεν τηρηθούν, οι προσπάθειες για διάλογο θα τιναχτούν στον αέρα.

Κατ’αρχήν ο διάλογος θα γίνει χάρη στην επιμονή των αγροτών να υπάρξουν και άλλα μέτρα. «Για να μην υπάρχει παρανόηση, δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα», είπε χαρακτηριστικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάντως, κάποιοι ισχυρίζονται ότι δεν αποκλείεται να διευρυνθεί το πλαίσιο για τους δικαιούχους της χρέωσης των 8,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα για το αγροτικό ρεύμα.

Ως δεύτερη προϋπόθεση ανέφερε ότι θα πρέπει να έχουν ανοίξει οι δρόμοι.

Και τρίτον στην συνάντηση θα πρέπει να είναι εκπρόσωποι από όλα τα μπλόκα.

«Είμαστε εδώ για διάλογο, το λέμε ξανά, είμαστε όλοι μαζί και το λέμε με μια ξεκάθαρη διατύπωση, θέλουμε να σταματήσει όλο αυτό. Απευθύνω άλλη μία πρόσκληση στους αγρότες την Τρίτη (σ.σ. 13 Ιανουαρίου) που ο πρωθυπουργός θα είναι στο γραφείο του να συναντηθούν, με δύο ξεκάθαρους όρους: Να είναι αναλογικό το κλιμάκιο της εκπροσώπησης, δηλαδή να εκπροσωπούνται όλες οι κινητοποιήσεις, γιατί, για να δοθεί μια λύση σε όλο αυτό πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να γίνει ο διάλογος με δρόμους ανοιχτούς, γιατί με μπλόκα εν ισχύ δεν μπορεί να γίνει διάλογος» τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Έτσι τις επόμενες ώρες αναμένεται να δοθούν πλήρως στην κυκλοφορία όλοι οι δρόμοι, αν και τα τρακτέρ θα μείνουν στις εθνικές οδούς χωρίς να εμποδίζουν τις μετακινήσεις, μέχρι την ολοκλήρωση της επίσκεψης των εκπροσώπων των αγροτών στο πρωθυπουργικό γραφείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός – αν και είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος από τη μέχρι σήμερα στάση των παραγωγών και κτηνοτρόφων των μπλόκων, καθώς δεν ανταποκρίθηκαν στα καλέσματα του για διάλογο – αποφάσισε τελικά να πει «ναι» σε ένα μία νέα πρόσκληση εφόσον οι εκπρόσωποι των αγροτών κάνουν αποδεκτές τις προϋποθέσεις που θέτει η κυβέρνηση.

Εάν πάντως δεν εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις που έχει βάλει η κυβέρνηση για το ραντεβού με τον πρωθυπουργό, τότε οι εκπρόσωποι θα μπορούν να συναντηθούν μόνο με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα.

Ο επικεφαλής του μπλόκου της Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, επεσήμανε ότι οι αγρότες αποδέχονται την πρόταση για διάλογο στου Μαξίμου, ενώ το Σάββατο ή την Κυριακή θα γίνει πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια για να οριστεί η επιτροπή που θα κατέβει στην Αθήνα την Τρίτη. Οι δρόμοι θα ανοίξουν μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι, μετά από τις συλλογικές διεργασίες που θα πραγματοποιήσουν οι αγρότες,.

Πάντως, παρά το «όχι» των αγροτών στις κυβερνητικές εξαγγελίες, η εκτίμηση που υπήρχε στο κυβερνητικό επιτελείο ήταν ότι έχει ήδη ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την αποκλιμάκωση της έντασης, καθώς οι αγρότες είχαν αντιληφθεί ότι θα αντιμετώπιζαν τις συνέπειες του νόμου.

Παρόλα αυτά χθες, οι αγρότες κλιμάκωσαν τις κινητοποιήσεις τους αποκλείοντας τις εθνικές οδούς και τις παρακαμπτήριους, ωστόσο η πλειοψηφία προσανατολίζεται στο άνοιγμα των δρόμων, σε μία κίνηση καλής θέλησης ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό.

Η κυβέρνηση αντέδρασε έντονα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι δεν υπάρχει άλλη ανοχή ως προς την ταλαιπωρία των υπόλοιπων πολιτών και την διατάραξης της λειτουργίας τους κράτους και της οικονομίας. «Ο κόμπος έφτασε στο χτένι» δήλωσε.

Μάλιστα, για άλλη μία φορά απείλησαν λέγοντας ότι ταυτοποιήθηκαν ιδιοκτήτες τρακτέρ που παρέμεναν στο οδόστρωμα, – παρότι είχαν βγάλει τις πινακίδες από αυτά – και είναι θέμα χρόνου να λάβουν τις πρώτες κλήσεις, ενώ έκαναν λόγο και για συλλήψεις.

