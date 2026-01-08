Φαραντούρης: «Δεν ευθύνομαι για τη δημοσκοπική κάμψη του ΣΥΡΙΖΑ – Τίποτα δεδομένο για το μέλλον μου»

Με αιχμηρές αναφορές στον ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε σήμερα Πέμπτη ο Νικόλας Φαραντούρης, επικρίνοντας ουσιαστικά το πρώην κόμμα του για την επιλογή του Σωκράτη Φάμελλου να τον διαγράψει.

Ο ανεξάρτητος, πλέον, ευρωβουλευτής είπε ότι δεν ευθύνεται ο ίδιος για τη δημοσκοπική κάμψη του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θεωρεί απόβλητο όποιον καλωσορίζει μία πολιτική πρωτοβουλία ενός πρόσωπου, όπως είναι η Μαρία Καρυστιανού.

Μιλώντας στο Meganews, o κ. Φαραντούρης πρόσθεσε με βιτριολικό σχολιασμό ότι δεν γνωρίζει καν αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στις επόμενες εκλογές ως κόμμα και κάλεσε ουσιαστικά την Κουμουνδούρου να ξεκαθαρίσει τις σκέψεις της. Απαντώντας στην απαίτηση του Σωκράτη Φάμελλου να επιστρέψει την έδρα του, ο κ. Φαραντούρης είπε πως αυτή ανήκει στους χιλιάδες ψηφοφόρους, που έχουν απομακρυνθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και μίλησε για αναντιστοιχία του κόμματος με τη δημοσκοπική συρρίκνωση.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να μιλάει για έδρες, ας αποφασίσει πρώτα τι θα κάνει στις εκλογές» είπε δηκτικά, ενώ απέφυγε να ξεκαθαρίσει τι θα κάνει στο μέλλον, όταν ρωτήθηκε εάν κατευθύνεται προς την κυρία Καρυστιανού ή τον Αλέξη Τσίπρα. «Ας μην προεξοφλεί κανένας τι θα κάνω, ιδίως πριν έρθει η ώρα των εκλογών» είπε ο ευρωβουλευτής.

Διαβάστε επίσης

Δένδιας: «Δεδομένος ο εναγκαλισμός με το Διεθνές Δίκαιο – Κανείς πρωθυπουργός δεν έχει άλλη άποψη»

Βενεζουέλα: Ο Συρίγος αποδίδει σε… άγνοια τη δήλωση Μητσοτάκη – ΣΥΡΙΖΑ: Συγκινητική η προσπάθειά του (Video)

Γιάνης Βαρουφάκης: Αντισυμβατικός, αλλά ασύμβατος συναισθηματικά με την ελληνική κοινωνία – Τα ναρκωτικά και το «μοντέλο του εγώ»