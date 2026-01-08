search
Όλγα Παναγιωτίδου

08.01.2026 19:40

Πυροσβεστικό… «άδειασμα» Δένδια σε Καιρίδη για τα «άσε μας κουκλίτσα μου» στη Ζωή – 2ος γύρος στους διαδρόμους της Βουλής

08.01.2026 19:40
dendias-kairidis-234

Άδειασε μεγαλοπρεπώς τον Δημήτρη Καιρίδη ο Νίκος Δένδιας που φέρεται να του τη φύλαγε μετά το επεισόδιο που είχε προκαλέσει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, παραμονές Χριστουγέννων, για την απουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας από τη συζήτηση του νομοσχεδίου του στην αρμόδια επιτροπή.  

Αφορμή στάθηκε η παρατήρηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας προς τον Δημήτρη Καιρίδη να μην κάνει φασαρία με εκείνον να αφήνει αιχμές για την απουσία της όλη την ημέρα από τη Βουλή και να της λέει «άσε μας κουκλίτσα μου». Ο Νίκος Δένδιας παρενέβη ζητώντας «συγνώμη» εκ μέρους της κυβέρνησης.

Είναι χαρακτηριστικοί οι διάλογοι:  

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: κ. Καιρίδη αν μπορείτε μιλάτε πιο σιγά.

ΔΗΜ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Ενοχλώ;

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με ενοχλείτε, ναι. 

ΔΗΜ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Άντε από εκεί θα μας μιλήσει για ήθος

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας το επιστρέφω. Εγώ επιτελώ το καθήκον μου δεν κάνω “δουλίτσες”. Αναλάβατε και την βρώμικη δουλειά να επιτεθείτε στον υπουργό σας ως πρόεδρος της επιτροπής ενώ είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Αυτό είναι μια βρώμικη δουλειά…

ΔΗΜ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Άσε μας καλέ κουκλίτσα μου….

Ο. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Θα διαγραφεί από πρακτικά…

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, δεν θέλω να διαγραφεί.

ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη από την πλευρά της κυβέρνησης. Προφανώς διέλαθε η έκφραση αυτή και είμαι σίγουρος….

ΔΗΜ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Δεν χρειάζομαι την προστασία κανενός. Ούτε του υπουργού. Δουλίτσες εγώ δεν έχω κάνει ποτέ. Εσείς κάνετε. Να ανακαλέσετε τη βαρύτατη ύβρη. Πόθεν δουλίτσες.

Τη φράση του Δημήτρη Καιρίδη καυτηρίασε και η Σία Αναγνωστοπούλου από τη Νέα Αριστερά. «Το δουλίτσες είναι πολιτική θέση, το άσε μας κουκλίτσα μου δεν είναι πολιτική θέση. Το δουλίτσες και το κλέφτες είναι πολιτική θέση. Δε θα έκανε παρέμβαση ο υπουργός, αν δεν ήταν κάτι σημαντικό, γιατί το πολύ ανάλαφρο έχει επιπτώσεις. Δεν πάμε σε ένα μπαρ να το πούμε μεταξύ μας, η Βουλή διαπαιδαγωγεί», είπε.

Πάντως, συνεργάτες του υπουργού Εθνικής Άμυνας, έλεγαν πως δεν υπάρχει καμία βεντέτα με τον Δημήτρη Καιρίδη και πως ο Νίκος Δένιδας παρενέβη προκειμένου να πέσουν τόνοι.

Ωστόσο, η κόντρα του Νίκου Δένδια και του Δημήτρη Καιρίδη συνεχίστηκε και στο καφενείο της Βουλής, όπου αντάλλαξαν κουβέντες και μετά συνομιλώντας, κάνοντας γύρες έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας φάνηκαν να τα βρίσκουν.

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ  Ελα εδώ πανάθεμά σε

ΔΗΜ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ : Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό,

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ : Είσαι καλά; σου άφησα 2,5 λεπτά να απαντήσεις οργανωμένα

ΔΗΜ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Αν είναι θα το πω εγώ, τι είσαι παιδαγωγός; Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ : Εγώ εκπροσωπώ την κυβέρνηση

ΔΗΜ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ : Μα εγώ είμαι κοινοβοτκευτικος εκπροσωπος.

Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ : Τι εκφράσεις είναι αυτές τώρα; Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…Κάτσε ήσυχασε κα σκέψου το

