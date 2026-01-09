Αγροτικές κινητοποιήσεις – Τσιάρας: 9 στους δέκα αγρότες θα πάρουν ρεύμα με 8,5 λεπτά/kWh

Περίπου 9 στους 10 αγρότες που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα «ΓΑΙΑ» δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και, ως εκ τούτου, θα λάβουν τη νέα χαμηλή τιμή των 8,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα για το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα, δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός, τις 177.954 αγροτικές παροχές ρεύματος που είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα, οι 155.103, δηλαδή το 87,2%, είναι ενεργοί δικαιούχοι χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές. «Όταν ξέρεις ότι το 87,2% των αγροτών δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές, τότε καταλαβαίνεις ότι η εικόνα που είχε δημιουργηθεί δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα:

87,2% (155.103 παροχές): Ενεργοί στο ΓΑΙΑ χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές

9,1% (16.215 παροχές): Ενεργοί με ληξιπρόθεσμες οφειλές, που εντάσσονται σε διαδικασία ρύθμισης

3,7% (6.636 παροχές): Μη ενεργοί στο ΓΑΙΑ (νέες παροχές ή σε διαδικασία επανένταξης).

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι όσοι βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης πληρώνουν υψηλότερη τιμή, χωρίς όμως να χάνουν την πρόσβαση στο ειδικό αγροτικό τιμολόγιο, υπογραμμίζοντας ότι «όταν κάποιος είναι σε διαδικασία ρύθμισης, προφανώς δεν μπορεί να έχει την ίδια τιμή με αυτόν που δεν έχει καμία οφειλή».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «φθηνό αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα, με κλειδωμένη τιμή για δύο χρόνια, δεν υπάρχει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Μόνο η Ελλάδα έχει ειδικό τιμολόγιο για το αγροτικό ρεύμα», ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει περαιτέρω μείωση, καθώς τίθενται ζητήματα ανταγωνιστικότητας και κρατικών ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εν όψει της συνάντησης με του αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου, ο υπουργός αναγνώρισε ότι παραμένουν ανοιχτά θεσμικά ζητήματα, τα οποία δεν είναι καθαρά δημοσιονομικά, αλλά απαιτούν επεξεργασία. Έφερε ως παράδειγμα την μηδική, που επλήγη από περιορισμούς λόγω ζωονόσων, σημειώνοντας ότι «υπάρχουν καλλιέργειες που δεν μπόρεσαν να διακινηθούν και πρέπει να δούμε πώς θα αποζημιωθούν».

Ο Κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι, πέρα από τα άμεσα μέτρα στήριξης, η συζήτηση πρέπει να στραφεί στο μέλλον του πρωτογενούς τομέα, τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και τις μεγάλες προκλήσεις της επόμενης περιόδου. «Πρέπει να μας απασχολήσει το πώς θα σταθεί ο πρωτογενής τομέας τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο πώς θα περάσουμε την τρέχουσα κρίση», σημείωσε.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός αναφέρθηκε και στη συμφωνία Mercosur, λέγοντας ότι «πρέπει πρώτα να γίνουν γνωστά τα δεδομένα, γιατί ο καθένας μπορεί να διαμορφώνει άποψη, αλλά δεν μπορεί να το κάνει χωρίς να ξέρει τι ακριβώς συζητείται», υπενθυμίζοντας ότι το πλαίσιο της συμφωνίας δεν τέθηκε σήμερα, αλλά «υπάρχει από το 2019».

Επισήμανε ότι η ελληνική πλευρά επιδιώκει την ενσωμάτωση σαφών ασφαλιστικών δικλείδων, με βασική τη ρήτρα αμοιβαιότητας, ώστε «τα προϊόντα που εισάγονται να καλλιεργούνται με τους ίδιους κανόνες ασφάλειας που ισχύουν στην Ευρώπη». Παράλληλα, τόνισε ότι προβλέπονται μηχανισμοί προστασίας της αγοράς, επισημαίνοντας ότι «αν οι τιμές πέσουν κάτω από συγκεκριμένα όρια –περίπου στο 8% – θα ενεργοποιούνται δασμοί», ώστε να προστατεύονται τα ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα.

