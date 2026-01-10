Μισογεμάτο ποτήρι για το ΠΑΣΟΚ: Κινδυνεύει λιγότερο από την Καρυστιανού – Απειλείται ξανά η κυριαρχία στην αντιπολίτευση

Η δημοσκόπηση της GPO για τα Parapolitika 90.1 επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, ότι τα νέα κόμματα, και ειδικά αυτό της Μαρίας Καρυστιανού, δεν θα πλήξει το ΠΑΣΟΚ αλλά, άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης.

Η μέτρηση δείχνει ότι τον λογαριασμό του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού θα τον πληρώσουν ακριβότερα η Πλεύση Ελευθερίας, η Νίκη και η Ελληνική Λύση. Την ίδια ώρα οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ που δείχνουν αρκετό ενδιαφέρον για τις κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού περιορίζονται στο 10%, όταν ενδεικτικά στη Νίκη φτάνουν το 51,3% και στην Πλεύση Ελευθερίας το 27,2%.

Ωστόσο, παρά τις περιορισμένες εκροές δυνάμεων που μπορεί να έχει, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο να απειληθεί ξανά, όπως είχε απειληθεί στο παρελθόν από την Πλεύση Ελευθερίας, η κυριαρχία του στην αντιπολίτευση. Δεν είναι λίγοι οι δημοσκόποι που εκτιμούν ότι το ρεύμα που θα έχει τουλάχιστον στην αρχή το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, αρκεί για να την οδηγήσει στη δεύτερη θέση των ερευνών.

Παράλληλα, η πολυδιάσπαση των δυνάμεων της αντιπολίτευσης κάνει ακόμα πιο δύσκολο το να γίνει πειστικό το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή. Το νέο πολιτικό τοπίο δείχνει σημαντικά ποσοστά στην αντιπολίτευση που δεν αθροίζονται, όμως, ώστε να απειλήσουν την κυριαρχία της ΝΔ. Αντίθετα, δημιουργούν εικόνα εκλογών που θα έχουν ως διακύβευμα τη δεύτερη και όχι την πρώτη θέση, που μέχρι στιγμής κανείς δεν αμφισβητεί ότι ανήκει στην ΝΔ.

Με αυτά τα δεδομένα το ΠΑΣΟΚ οδηγείται στο συνέδριό του τον Μάρτιο παίρνοντας ανάσες από την προσωρινή απουσία του Αλέξη Τσίπρα από το πολιτικό σκηνικό, καθώς οι κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού που τον πρόλαβε τον κάνουν να αναβάλλει τις δικές του, ωστόσο ο ανταγωνισμός είναι έντονος. Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού αρκεί για να φέρει πονοκεφάλους σε περίπτωση που αναπτύξει δυναμική διεκδίκησης της θέσης του αντίπαλου δέους της ΝΔ. Οι συζητήσεις για τη «βελόνα» των ποσοστών που μέχρι στιγμής δεν έχει κινηθεί προς τα πάνω θα συνεχιστούν με την παράμετρο των νέων κομμάτων που έρχονται στο προσκήνιο με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές προοπτικές. Τα στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιλέγουν χαμηλούς τόνους απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού, σε αντίθεση με τα πυρά που επιφύλαξαν για τον Αλέξη Τσίπρα που διεκδικεί δυνάμεις από την ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων, αυτή της κεντροαριστεράς.

Στοίχημα του Νίκου Ανδρουλάκη αποτελεί το να πείσει πως μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι έτοιμη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και όχι απλά ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Στις αναλύσεις που κάνουν στη Χαριλάου Τρικούπη τοποθετούνται με αισιοδοξία, εκτιμώντας πως πάνω από την κάλπη οι πολίτες θα αναζητήσουν ελπίδα, και όχι μόνο έναν τρόπο να εκφράσουν τον θυμό τους απέναντι στην κυβέρνηση.

Αν αυτή η ανάγνωση επιβεβαιωθεί, τότε το ΠΑΣΟΚ θα έχει νέα πολιτικά καύσιμα.

Μέχρι τότε, όμως, το συνέδριο θα κρίνει το κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος την τελευταία χρονιά πριν από τις κάλπες. Η εσωκομματική αντιπολίτευση, και ειδικά η πλευρά του Χάρη Δούκα, δείχνει καθαρά ότι θα διεκδικήσει την αποτύπωση συσχετισμών που θα καταγράφουν τη δυναμική της, τόσο σε επίπεδο στελεχών στα όργανα, όσο και στις θέσεις. Ο Χάρης Δούκας αναπτύσσει μια στρατηγική προκειμένου να παρουσιαστεί σαν αριστερό ρεύμα στο ΠΑΣΟΚ.

Προμετωπίδα του σε αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η πρότασή του να ψηφίσει το συνέδριο ότι δεν θα συνεργαστεί υπό καμία συνθήκη το ΠΑΣΟΚ με την ΝΔ.

Καταγράφονται ήδη κλυδωνισμοί μεταξύ της πλευράς Δούκα και της ηγετικής ομάδας, από τον τομέα αυτοδιοίκησης στον οποίο ο Δήμαρχος της Αθήνας επέλεξε να μην συμμετέχει. Αυτοδιοικητικά στελέχη ασκούν κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ υπήρξαν τις προηγούμενες μέρες και παραιτήσεις. Το ανακάτεμα της πολιτικής τράπουλας δίνει δύο επιλογές στο ΠΑΣΟΚ: Της συσπείρωσης, ώστε να κυριαρχήσει απέναντι στα νέα κόμματα, ή της εσωστρέφειας υπό την απειλή τους.

