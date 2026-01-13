Στην Αθήνα ο οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ, Στίβεν Μιράν

Ένας από τους ανθρώπους που εν πολλοίς καθορίζουν την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, θα βρεθεί στην Αθήνα αύριο, προκειμένου να παραχωρήσει διάλεξη που διοργανώνει το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στην Εθνική Πινακοθήκη.

Ο λόγος για τον Στίβεν Μιράν, τον πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων των Ηνωμένων Πολιτειών, τον οποίο ο Τραμπ είχε τοποθετήσει στο διοικητικό συμβούλιο της Federal Reserve και ήταν το μονίμως μειοψηφών μέλος, καθώς τασσόταν υπέρ μεγαλύτερων μειώσεων των επιτοκίων από αυτές που τελικά αποφασίζονταν.

Στην ομιλία Μιράν αναμένεται να παραβρεθούν υπουργοί, τραπεζίτες και η πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, που είναι φίλη με τον Μιράν. Γενικά, από την άφιξη Γκιλφόιλ στην Αθήνα κόσμος πάει κι έρχεται από τις ΗΠΑ…

