ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 13:45
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

13.01.2026 12:59

Στην Αθήνα ο οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ, Στίβεν Μιράν

13.01.2026 12:59
Ένας από τους ανθρώπους που εν πολλοίς καθορίζουν την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, θα βρεθεί στην Αθήνα αύριο, προκειμένου να παραχωρήσει διάλεξη που διοργανώνει το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στην Εθνική Πινακοθήκη.

Ο λόγος για τον Στίβεν Μιράν, τον πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων των Ηνωμένων Πολιτειών, τον οποίο ο Τραμπ είχε τοποθετήσει στο διοικητικό συμβούλιο της Federal Reserve και ήταν το μονίμως μειοψηφών μέλος, καθώς τασσόταν υπέρ μεγαλύτερων μειώσεων των επιτοκίων από αυτές που τελικά αποφασίζονταν.

Στην ομιλία Μιράν αναμένεται να παραβρεθούν υπουργοί, τραπεζίτες και η πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, που είναι φίλη με τον Μιράν. Γενικά, από την άφιξη Γκιλφόιλ στην Αθήνα κόσμος πάει κι έρχεται από τις ΗΠΑ…

ADVERTORIAL

Η «Πλεξούδα» το best-seller της Λετισιά Κολομβανί, για πρώτη φορά επί σκηνής, στο Θέατρο Μεταξουργείο

saoulidis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέο «χτύπημα» Σαουλίδη: Δεν θωρώ ότι το να μείνω κομματικά άστεγος θα με απομακρύνει από τη στέγη του προοδευτικού χώρου

CHRISTODOULIDIS
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος – Γ.Γ. Του ΑΚΕΛ: Ο Χριστοδουλίδης γνώριζε τις συνομιλίες, προσπαθούν να αποκρύψουν το σκάνδαλο

children new
ΥΓΕΙΑ

Η σιωπηλή κρίση της υπογεννητικότητας: Γιατί οι άνθρωποι κάνουν λιγότερα παιδιά;

skylos
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς 4 σκύλοι προκάλεσαν… πολιτική κρίση στο Μαλάουι – Ένα… διαφορετικό «θρίλερ»

LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

LIFESTYLE

Η Παπαρίζου αποκάλυψε τον λόγο που μπήκε νοσοκομείο: «Ήθελε λίγο παρακολούθηση, αλλά είναι πολύ καλά τώρα»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ - Μωϋσίδης: Οι τεχνικές εταιρίες λειτουργούσαν «ως μέγγενη εις βάρος των αγροτών»

ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 13:44
