Οι αγρότες «έφαγαν» το προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη

Όπως σας είχε γράψει προ ημερών η στήλη, η γαλάζια παράταξη ετοιμαζόταν να αρχίσει τις διαδικασίες για το συνέδριο της ΝΔ με το πρώτο προσυνέδριο στη Θεσσαλονική. Ωστόσο, οι αγροτικές κινητοποιήσεις έβαλαν – φαίνεται – απροσπέλαστα προσκόμματα, οδηγώντας στην αναβολή του.

Συγκεκριμένα, η ρήξη της κυβέρνησης με τους αγρότες της πλειοψηφίας των μπλόκων δημιούργησε μια αν μη τη άλλο αρνητική ατμόσφαιρα για το προσυνέδριο, το οποίο θα ασχολείτο με την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και τα ενεργειακά. Με την κατάσταση στο μέτωπο των αγροτών να μοιάζει τεταμένη, στο κυβερνών κόμμα κρίθηκε ότι θα επισκίαζε το περιεχόμενο του προσυνεδρίου, οπότε και κρίθηκε σκόπιμη η αναβολή του.

Τι θα γίνει τώρα; Το πιθανότερο είναι ότι το προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη θα μεταφερθεί πιο κοντά στο συνέδριο – ενδεχομένως θα είναι η τελευταία προσυνεδριακή εκδήλωση – και οι λοιπές εκδηλώσεις θα προγραμματιστούν ανάλογα με τις εξελίξεις…

