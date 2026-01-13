search
13.01.2026 08:26

Εκδικάζονται οι πρώτες αγωγές για τα μαζικά sms του Κυρανάκη

13.01.2026 08:26
kyranakis 99- new

Στις 15 Ιανουαρίου αναμένεται να εκδικαστούν οι πρώτες αγωγές κατά του υπουργείου Μεταφορών για τα ομαδικά sms που απέστειλε – μετά από σχετική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Κωνσταντίνου Κυρανάκη – λίγο πριν το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου.

Τις αγωγές υπέβαλλαν πολίτες που στράφηκαν κατά του Ελληνικού Δημοσίου, αξιώνοντας αποζημίωση ύψους 10.000 ευρώ, με βάση των ν.3471/2006, για ηθική βλάβη από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, ελλείψει άλλης νομικής βάσης που θα το επέτρεπε.

Το επίμαχο μήνυμα αναφερόταν σε στατιστικά στοιχεία για τροχαία δυστυχήματα, σε μια προσπάθεια αφύπνισης και εγρήγορσης των οδηγών, με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη να υπερασπίζεται την πρωτοβουλία του μετά τις αντιδράσεις.

«Το περυσινό τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Δεν θα ζητήσω συγγνώμη επειδή στείλαμε ένα μήνυμα που ίσως έσωσε ζωές», είχε πει ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

Οι ενάγοντες, τους οποίους εκπροσωπεί ο Βασίλης Σωτηρόπουλος, έχουν προσφύγει και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης.

