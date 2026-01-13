Νέο «χτύπημα» Σαουλίδη: Δεν θωρώ ότι το να μείνω κομματικά άστεγος θα με απομακρύνει από τη στέγη του προοδευτικού χώρου

«Λάδι στη φωτιά» που προκλήθηκε από την απόφασή του να είναι ένας εκ των ομιλητών στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη ρίχνει το μέλος της Π.Γ. του ΠΑΣΟΚ, Αντώνης Σαουλίδης.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι «η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει όλα τα πρόσωπα και όλοι οι φορείς οι οποίοι βρίσκονται στην Κεντροαριστερά να ανοίξουν έναν διάλογο, να επιχειρήσουν μια συναίνεση, μια συμπόρευση, ούτως ώστε η χώρα να αποκτήσει μια εναλλακτική, μια πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης».

Μάλιστα, ο Α. Σαουλίδης παραδέχθηκε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να φέρει μόνο του την ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό: «Αυτό δεν το λέω εγώ, αυτό δυστυχώς αποτυπώνεται στις έρευνες της κοινής γνώμης. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει μια συντηρητική κυριαρχία, άρα όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στον προοδευτικό χώρο θα πρέπει να λάβουν πρωτοβουλίες, να δώσουν στον κόσμο επιλογές».

Επίσης, άφησε αιχμές για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι «με την επανεκλογή του (σ.σ. Νίκου Ανδρουλάκη) στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ εκείνη την περίοδο σε εκείνη την συγκυρία και με διαλυμένο τον ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να έχει βγει μπροστά και να μαζέψει όλους αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να φέρουν μια πολιτική αλλαγή στον τόπο. Απ’ ό,τι φαίνεται αυτό δεν έχει αποδώσει, άρα τι κάνουμε, καθόμαστε και περιμένουμε τι; Να ξανακερδίσει ο Μητσοτάκης για να εμφανιστεί μια άλλη επιλογή, ένα άλλο πρόσωπο το οποίο θα δώσει νέα δυναμική στο χώρο;».

Προσέθεσε, δε, ότι «το κρίσιμο δεν είναι τα πρόσωπα, το κρίσιμο είναι οι πολιτικές. […] Από την στιγμή που θα υπάρξει μια συνεννόηση, από τη στιγμή που θα υπάρξει μια προγραμματική σύγκλιση θεωρώ ότι θα καταλήξουν όλοι αυτοί και στο πως μπορεί να προκύψει το πρόσωπο το οποίο θα ηγηθεί αυτού του εγχειρήματος», αφήνοντας ανοιχτό το πρόσωπο αυτό να μην είναι ο Ν. Ανδρουλάκης, ο Α. Τσίπρας, ο Σ. Φάμελλος ή ο Α. Χαρίτσης. Όσο για τον ίδιο, τόνισε ότι «δεν θεωρώ ότι το να μείνω κομματικά άστεγος θα με απομακρύνει και από μια πολιτική στέγη, από τη στέγη δηλαδή του προοδευτικού χώρου, της Κεντροαριστεράς της σοσιαλδημοκρατίας».

