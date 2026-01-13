Η εξοργιστική δήλωση Κέλλα για τον αγρότη που αυτοκτόνησε στην Πιερία και η απάντηση των συγγενών του θύματος

Το λιγότερο οργή προκαλεί η δήλωση του υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστου Κέλλα, να χρησιμοποιεί ως επιχείρημα για την αυτοκτονία αγρότη στη Πιερία, ότι «δεν είχε χίλια πρόβατα» και ότι «θανάτωσαν άλλου αγρότη τα ζώα».

Καλεσμένος στο MEGA ισχυρίστηκε πως «με επίσημα στοιχεία» του αγρότη που αυτοκτόνησε «δεν του θανατώσανε τα ζώα. Θανατώσανε αλλουνού τα ζώα. Και δεν ήταν χίλια».

Την ώρα που η ίδια του η οικογένεια, η μητέρα του, δήλωνε πως έβαλε τέλος στη ζωή του γιατί δεν άντεξε το γεγονός ότι του θανάτωσαν τα ζώα λόγω ευλογιάς, ο υφυπουργός ισχυρίζεται πως λένε ψέματα, χωρίς να πει καν βέβαια τι στοιχεία έχει που ισχυρίζεται ότι υπάρχουν «επίσημα στοιχεία» ότι δεν ήταν δικά του.

Το κοπάδι άνηκε στον αδελφό του και την μητέρα του, στην οικογένειά του δηλαδή και ο ίδιος διαχειρίζονταν τα ζώα. Δεν είπε καν σε ποιον άνηκαν τα ζώα…

Και το δεύτερο… τρανταχτό του επιχείρημα ήταν ότι δεν είχε χίλια πρόβατα, αλλά λιγότερα. Οπότε… κακώς αυτοκτόνησε με λίγα λόγια.

Πόσο άνιωθος και ευτελής πρέπει να είσαι Χρήστο Κέλλα για να βγαίνεις την ώρα που κηδεύουν τον κτηνοτρόφο Χρήστο Νάτσιο ο oποίος αυτοκτόνησε από θλίψη και απόγνωση γιατί ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΩΣΑΤΕ το κοπάδι του και να βεβηλώνεις την μνήμη του, ισχυριζόμενος ξεδιάντροπα ότι «αυτός ο οποίος… pic.twitter.com/1JK5Ri9Mxh January 12, 2026

Η εξοργιστική τοποθέτησή του σχολιάστηκε και από τους ανθρώπους του Βροντού Πιερίας όπου κατάγονταν ο 52χρονος.

Η οργή των συγγενών για τον Κέλλα

Ο ξάδελφός του, Ηλίας Γκολέμας, σε ανάρτησή του, ξεκαθάρισε τα πράγματα και επιτέθηκε στον υφυπουργό για την απαράδεκτη δήλωσή του.

«Χρήστος Νάτσιος του Δημητρίου και της Μαρίας.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βροντού Πιερίας, σε κτηνοτροφική οικογένεια με παράδοση τριών γενεών.

Ο Χρήστος είναι πρώτος μου ξάδερφος, συμμαθητής και φίλος. Μεγαλώσαμε μαζί, στο χωριό, στην ίδια γειτονιά, στο σπίτι των παππούδων μας, στους ίδιους χωμάτινους δρόμους τρέξαμε, παίξαμε, χαρήκαμε, λυπηθήκαμε.

Ο Χρήστος δεν έφυγε για σπουδές, δεν έψαξε κάποια διαφυγή από τον μικρόκοσμο που ζούσαμε, δεν έφυγε ποτέ από το χωριό, το οποίο αγαπούσε, για να βρει κάπου αλλού την τύχη του.

Αυτό που ήθελε το είχε.

Αυτό που αγαπούσε το είχε από μικρός. Το κοπάδι τους ήταν η ζωή του, ήταν το πάθος του, ο έρωτάς του. Από τους πρόποδες του Ολύμπου, από το Παλαιοχώρι μέχρι κάτω, στον κάμπο, κάθε μέρα, όλη μέρα, όλον τον χρόνο. ΟΛΗ ΤΟΥ ΤΗ ΖΩΗ

Ο Χρήστος ήταν ΑΝΘΡΩΠΟΣ με όλη την ηθική σημασία της λέξης.

Με βλέμμα καθαρό και το κεφάλι πάντα ψηλά, έβλεπες μέσα στα μάτια του όλα τα συναισθήματα που πρέπει να διακατέχουν έναν ΑΝΘΡΩΠΟ και ταυτόχρονα ξεχώριζε για την αξιοπρέπειά του και την περηφάνια του.

Ο Χρήστος, από όπου κι αν περνούσε, όποιον και αν συναντούσε, τον χαιρετούσε με το μέτωπό του ψηλά, το χαμόγελο ζωγραφισμένο πλατύ-πλατύ, στο πρόσωπό του και το χέρι του ακόμα πιο ψηλά, πάνω από το κεφάλι.

Ο Χρήστος πάλεψε και νίκησε κάθε κακοτοπιά που του συνέβη, κάθε αρρώστια, κάθε εμπόδιο που βρέθηκε μπροστά του.

Ο Χρήστος, δεν μπόρεσε να απολαύσει αυτό που με πολύ κόπο δημιούργησε, δεν πρόλαβε να δει το όνειρό του να ολοκληρώνεται γιατί ζούσε σε μια χώρα όπου το Κράτος όχι μόνο δεν στηρίζει τους βιοπαλαιστές αλλά δεν μπορεί να τους προστατεύσει ακόμα και από μια αρρώστια.

Αυτή η χώρα, το ανάλγητο αυτό κράτος είναι που σκότωσε τον Χρήστο, όταν σκότωσαν το κοπάδι του, 1.000 ζωντανά!!! Αυτό δεν μπόρεσε να το νικήσει.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο ίδιος ο υπουργός που έπρεπε να τον προστατέψει, σκυλεύει πάνω του. Βεβηλώνει την αξιοπρέπειά του και τη μνήμη του σε πανελλήνια τηλεοπτική μετάδοση.

Αυτός ο υπουργός, που έχει και την ιδιότητα του γιατρού, δεν έχει όμως συναίσθηση, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Δεν ανήκει στα δίποδα όντα, είναι ένα από τα παράσιτα που καταστρέφουν την κοινωνία. Η κοινωνία μας και κυρίως η νέα γενιά πρέπει να αντιδράσει, να διεκδικήσει, να απαιτήσει μια καλύτερη ζωή πριν είναι πολύ αργά.

Ο Χρήστος θυσιάστηκε!

Ας μην ξεχαστεί!

Καλό παράδεισο αγαπημένε μου ξάδερφε!»

Διαβάστε επίσης:

Οι αγρότες «έφαγαν» το προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη

Εκδικάζονται οι πρώτες αγωγές για τα μαζικά sms του Κυρανάκη

Η Καρυστιανού πρώτα ευχαρίστησε τον Φαραντούρη και μετά του έδειξε την «πόρτα»