Google: Επένδυση 40 δισ. δολαρίων στην εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic

Η Google θα επενδύσει 40 δισεκατομμύρια δολάρια στο κεφάλαιο της νεοφυούς εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic, όπως ανέφερε η τελευταία στο Γαλλικό Πρακτορείο, προκειμένου να στηρίξει την ανάπτυξή της.

Η θυγατρική της Alphabet θα διοχετεύσει άμεσα 10 δισεκ. δολάρια με βάση την τρέχουσα αποτίμηση της Anthropic, η οποία ανέρχεται στα 350 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η καταβολή των υπολοίπων 30 δισεκ. θα εξαρτηθεί από την απόδοσή της.

Η φρενίτιδα δαπανών στην τεχνητή νοημοσύνη

Οι εταιρίες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κούρσας για την τεχνητή νοημοσύνη επιδίδονται σε μια φρενίτιδα δαπανών, προκειμένου να εξασφαλίσουν επαρκείς δυνατότητες για την ανάπτυξη και τη χρήση των μοντέλων τους. Στις αρχές Φεβρουαρίου, η Anthropic ανακοίνωσε ότι συγκέντρωσε 30 δισεκ. δολάρια, μια επιχείρηση από τις πιο κολοσσιαίες στην ιστορία των μη εισηγμένων εταιρειών.

Τη Δευτέρα, η Amazon δεσμεύτηκε επίσημα να συνεισφέρει επιπλέον 5 δισεκ. δολάρια, έχοντας ήδη συνεισφέρει προηγουμένως σε τρεις γύρους χρηματοδότησης συνολικού ύψους 8 δισεκ. δολαρίων. Ο όμιλος από το Σιάτλ σχεδιάζει να αποκτήσει, μακροπρόθεσμα, επιπλέον μετοχές αξίας 20 δισεκ. δολαρίων.

Η συμφωνία με τη Google για υπηρεσίες cloud

Παρόλο που η Amazon και η θυγατρική της στον τομέα του cloud computing, Amazon Web Services (AWS), είναι οι ιστορικοί εταίροι της Anthropic, η εταιρεία επιδιώκει να διαφοροποιήσει τις επιχειρηματικές σχέσεις της και συνάπτει συμφωνίες με άλλους ομίλους. Στα τέλη Οκτωβρίου, συμφώνησε με τη Google για τη μίσθωση υπηρεσιών cloud, αξίας αρκετών δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Από την πλευρά της, η μεγάλη ανταγωνίστρια της Anthropic, η OpenAI, βάζει ακόμη υψηλότερους στόχους και υπολογίζει σε δαπάνες περίπου 600 δισεκ. δολαρίων έως το 2030. Η Anthropic και η OpenAI είναι νεοφυείς επιχειρήσεις που δεν προβλέπουν κερδοφορία για αρκετά χρόνια ακόμη, σε αντίθεση με τη Google ή τη Meta, άλλους διεκδικητές στον τομέα της AI, των οποίων η κύρια δραστηριότητα αποφέρει τεράστια κέρδη.

Αφρική: Εκατομμυριούχος κυνηγός ποδοπατήθηκε και σκοτώθηκε από αγέλη ελεφάντων

Πεθερά δολοφόνησε τη νύφη της στο Μεξικό: «Σε έκλεψε από μένα», φώναζε στον γιο της (Video)

Ο γιος του Ρομπ Ράινερ περιγράφει τον θάνατο των γονιών του ως «ζωντανό εφιάλτη» σε μια σπαρακτική εξομολόγηση