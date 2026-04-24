Πεθερά δολοφόνησε τη νύφη της στο Μεξικό: «Σε έκλεψε από μένα», φώναζε στον γιο της (Video)

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στο Μεξικό για τη σύλληψη 63χρονης, που σκότωσε τη νύφη της.

Το θύμα, Καρολίνα Φλόρες Γκομέζ, είχε γίνει πρόσφατα μητέρα και ήταν μόλις 27 ετών. Στο βίντεο, που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας, φαίνεται να περπατά στο πολυτελές διαμέρισμα της οικογένειας με το μπουρνούζι.

Η πεθερά της, Έρικα Χερέρα την ακολουθεί, μπαίνουν σε άλλο δωμάτιο και ακούγονται πυροβολισμοί. Στο σαλόνι εμφανίζεται ο γιος της Χερέρα, κρατώντας το μωρό τους αγκαλιά.

«Τι ήταν αυτό; Τι τρέλα έκανες;», λέει στη μητέρα του. «Τίποτα με θύμωσε, του απαντάει με ύφος εκείνη. «Τι πρόβλημα έχεις; Είναι η οικογένεια μου», συνεχίζει ο γιος. «Είσαι η δική μου οικογένεια, σε έκλεψε από μένα», απαντά η Χερέρα.

H Καρολίνα Φλόρες Γκομέζ σε ηλικία 16 ετών διακρίθηκε σε διαγωνισμό ομορφιάς. Τα τελευταία χρόνια ήταν influencer.

Διαβάστε επίσης

