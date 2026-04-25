Λίβανος: Έξι νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς χθες, Παρασκευή 24/4, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, παρά την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

«Αεροπορικά πλήγματα του ισραηλινού εχθρού στον νότιο Λίβανο (…) είχαν αποτέλεσμα να γίνουν μάρτυρες έξι πολίτες και να τραυματιστούν άλλοι δύο», ανέφερε το υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε αργά το βράδυ της Παρασκευής.

