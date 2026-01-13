Ακραία σύγκρουση Καρυστιανού-Καραχάλιου:  «Χρειάζεται ψυχίατρο» – «Την έχει μαγέψει η αρχηγός της σέχτας, η Γρατσία»

Με εκατέρωθεν σχόλια συνεχίζεται η δημόσια διαμάχη της Μαρίας Καρυστιανού με τον Νίκο Καραχάλιο.

Αμφότεροι σε συνεντεύξεις αντάλλαξαν βαριές εκφράσεις, με την Καρυστιανού να λέει μεταξύ άλλων πως ο Καραχάλιος «χρειάζεται ψυχίατρο» και τον ίδιο να απαντά ότι «την έχει παρασύρει η Γρατσία και τους έχει τρελάνει όλους».

Η Καρυστιανού μιλώντας στον ΑΝΤ1 είπε πως «η μόνη αλήθεια στο παραλήρημά του είναι ότι συνάντησα τον κ. Καραχάλιο 2-3 φορές, όποιος λέει το αντίθετο να φέρει στοιχεία. Το ότι συναντώ κάποιον στον δρόμο ή πάω για καφέ με κάποιον δεν σημαίνει τη συνεργασία που φαντάζεται ο κύριος αυτός», με τον ίδιο να απαντά ότι «βρεθήκαμε 6-7 φορές».

«Αν δεν είναι παραβίαση των προσωπικών δεδομένων θα βγάλω στον αέρα τα μηνύματα από το Whats App και να δούμε αν ήταν για σινεμά ή για να κάνουμε συγκεντρώσεις. Έχω 600 μηνύματα όχι μόνο από την κυρία Καρυστιανού, αλλά και από την κυρία Γρατσία και την αστρολόγο από το Χάρβαρντ. Στην ομάδα ήταν η Γρατσία, ο Νικολόπουλος, ο Κυριάκος Τόμπρας, ο επικεφαλής του κινήματος Υπέρβαση, κατά καιρούς ήταν ο κ. Μιχάλης Πατσίκας. Το γκρουπ το έφτιαξε η κυρία Καρυστιανού και όταν αποχώρησε μετά από έντονη διαφωνία με Νικολόπουλο και Τόμπρα για την αγωγή και τη μήνυση που έκανε στις κυρίες Παπανδρέου και Κοβέσι, έκανε εμένα διαχειριστή» είπε.

Ο Καραχάλιος σχολίασε επίσης ότι «την έχει μαγέψει η Γρατσία, η γερόντισσα, την έχουν παγιδέψει με τους αστρολογικούς χάρτες και λέει ψέματα για να καλύψει τα λάθη της, έχει δημιουργήσει μια κατάσταση φρενοκομείου, έχει τρελάνει τους συγγενείς, μας έχει τρελάνει όλους».

Η Καρυστιανού απαντώντας για την περιβόητη γερόντισσα είπε πως πρόκειται για μια ηγουμένη στην οποία έχει στραφεί μετά τον χαμό της κόρης της.

«Η αλήθεια είναι ότι έχω έναν πνευματικό. Η σχέση μου με την εκκλησία δεν ήταν πολύ στενή, αλλά μετά τον χαμό της κόρης μου στράφηκα προς τον Θεό για να σταθώ στα πόδια μου και να μην τρελαθώ. Έχω και μια ηγουμένη σε ένα ορθόδοξο μοναστήρι. Αυτά όλα τι σχέση έχουν με αυτά που λέει και τα έχει μπλέξει με παραθρησκευτικά και μαγείες και το χάος στο μυαλό του, δεν μπορώ να το εξηγήσω» είπε χαρακτηριστικά.

«Η σοβαρότητα και ο επαγγελματισμός φαίνονται από το πρώτο ραντεβού και ο κ. Καραχάλιος δεν μου έδωσε τέτοια στοιχεία. Στα πλαίσια της κοινωνικής ευγένειας δέχθηκα να τον δω άλλες δύο φορές για γενικά θέματα. Ο κ. Καραχάλιος στις συναντήσεις αυτές μιλούσε για ό,τι συνέβαινε στη Νέα Δημοκρατία» σχολίασε επίσης η Καρυστιανού η οποία ανέφερε πως ο Καραχάλιος «πρέπει να εξεταστεί από ψυχίατρο κανονικά» με αφορμή σχόλιό του στο οποίο είπε «έπρεπε να θυσιαστούν τα παιδιά από τα Τέμπη για κάτι μεγαλύτερο».

Καραχάλιος: Η Καρυστιανού λέει συνεχώς ψέματα

Ο επικοινωνιολόγος, που βγήκε επίσης στον ΑΝΤ1, σχολίασε για τους χαρακτηρισμούς της: «Αν της πήρε 3 μήνες για να διαγνώσει ότι κάτι συμβαίνει με την κρίση μου, τότε θα πω ότι κάτι συμβαίνει με τη δική της κρίση -και την πολιτική και την ιατρική. Καταλαβαίνω τι περνάει αυτή τη στιγμή, ο πόνος από τον θάνατο του παιδιού της, η απομόνωση από τους συγγενείς -γιατί δεν της μιλάει ούτε ο άνδρας της-, η πτώση η δημοσκοπική», είπε.

«Η μυθομανία δεν είναι ψυχασθένεια, είναι διαταραχή. Κάποιος που λέει συνεχώς ψέματα είναι μυθομανής. Η Μαρία Καρυστιανού λέει συνεχώς ψέματα και μέχρι σήμερα τη δικαιολογούσαμε», συμπλήρωσε.

Την κατηγόρησε επίσης ότι «έχει χάσει το μέτρο. Δεν ακούει τους συγγενείς που της λένε να παραιτηθεί, έχει χάσει το μέτρο και θέλει να γίνει πρωθυπουργός ενώ δεν ξέρει στοιχειώδη πράγματα από την πολιτική ούτε και το Σύνταγμα, και δεν σκέφτεται λογικά».

Αναφερόμενος στη Μαρία Γρατσία μάλιστα, την δικηγόρο της Καρυστιανού, είπε πως αποτελεί την «αρχηγό αυτής της σέχτας».

Διαβάστε επίσης:

Η εξοργιστική δήλωση Κέλλα για τον αγρότη που αυτοκτόνησε στην Πιερία και η απάντηση των συγγενών του θύματος

Οι αγρότες «έφαγαν» το προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη

Εκδικάζονται οι πρώτες αγωγές για τα μαζικά sms του Κυρανάκη