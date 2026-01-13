Δίχως τέλος η σύγκρουση Καρυστιανού – Καραχάλιου: «Χρειάζεται ψυχιατρική εξέταση»

Με σφοδρή επίθεση κατά του επικοινωνιολόγου απάντησε η Μαρία Καρυστιανού στις διαρκείς αιχμές που αφήνει ο Νίκος Καραχάλιος σε βάρος της προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και χρησιμοποιώντας πολύ υψηλούς τόνους, η Μ. Καρυστιανού είπε ότι «η μόνη αλήθεια στο παραλήρημά του είναι ότι συνάντησα τον κ. Καραχάλιο 2-3 φορές, όποιος λέει το αντίθετο να φέρει στοιχεία. Το ότι συναντώ κάποιον στον δρόμο ή πάω για καφέ με κάποιον δεν σημαίνει τη συνεργασία που φαντάζεται ο κύριος αυτός».

Η ίδια παραδέχθηκε ότι «έχω έναν πνευματικό. Η σχέση μου με την εκκλησία δεν ήταν πολύ στενή αλλά μετά τον χαμό της κόρης μου στράφηκα προς το Θεό για να σταθώ στα πόδια μου και να μην τρελαθώ. Έχω και μια ηγουμένη σε ένα ορθόδοξο μοναστήρι. Αυτά όλα τι σχέση έχουν με αυτά που λέει και τα έχει μπλέξει με παραθρησκευτικά και μαγείες και το χάος στο μυαλό του, δεν μπορώ να το εξηγήσω».

Επίσης, απέρριψε τον ισχυρισμό Καραχάλιου ότι του είχε ζητήσε να αναλάβει ρόλο στο νέο κόμμα που συστήνει η ίδια λέγοντας ότι «η σοβαρότητα και ο επαγγελματισμός φαίνεται από το πρώτο ραντεβού και ο κ. Καραχάλιος δεν μου έδωσε τέτοια στοιχεία. Στα πλαίσια της κοινωνικής ευγένειας δέχθηκα να τον δω άλλες δύο φορές για γενικά θέματα. Ο κ. Καραχάλιος στις συναντήσεις αυτές μιλούσε για ό,τι συνέβαινε στη Νέα Δημοκρατία».

Τέλος, αρνήθηκε ότι δήλωσε – όπως είπε ο Ν. Καραχάλιος – πως «έπρεπε να θυσιαστούν τα παιδιά από τα Τέμπη για κάτι μεγαλύτερο», λέγοντας ότι «θεωρώ ότι θα πρέπει να εξεταστεί από ψυχίατρο κανονικά».

Αρχίζει ο πόλεμος…

