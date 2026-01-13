search
ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 21:43
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.01.2026 19:43

Και όμως… το ΚΚΕ έχει ρωσόφωνο κανάλι στο Telegram

13.01.2026 19:43
kke- kanali telegram 88- new

Πάνω από 4 χιλιάδες συνδρομητές έχει το κανάλι του ΚΚΕ στο Telegram στη ρωσική γλώσσα, μετά από λειτουργία λίγων μόνο μηνών.

Σύμφωνα με τον Περισσό, το κανάλι σε καθημερινή βάση δημοσιεύει στο Telegram σύντομες ειδήσεις από το εργατικό –λαϊκό κίνημα της Ελλάδας, τη δράση και τις θέσεις του ΚΚΕ.

Στο κανάλι, που βρίσκεται στη διεύθυνση https://t.me/internRU_KKE έχουν γίνει συνδρομητές άνθρωποι από τη Ρωσία, την Ουκρανία, τις άλλες χώρες που προήλθαν από τη διάλυση της ΕΣΣΔ, καθώς και κάποιοι από χώρες της Ευρώπης (Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία κ.ά.) που γνωρίζουν ρωσικά και παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Ελλάδα και τις τοποθετήσεις του ΚΚΕ για τις εσωτερικές και διεθνείς εξελίξεις.

Συνδρομητές γίνονται και Έλληνες, που γνωρίζουν ή μαθαίνουν ρωσικά.

Διαβάστε επίσης:

Σε δύο εκδηλώσεις ο δραστήριος Διονύσης Τεμπονέρας

Ο Αρβανίτης, ο Φαραντούρης, η Καρυστιανού, οι έρωτες και τα… διαζύγια

Νέο «χτύπημα» Σαουλίδη: Δεν θεωρώ ότι το να μείνω κομματικά άστεγος θα με απομακρύνει από τη στέγη του προοδευτικού χώρου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
patra-16xroni-lora
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης στην Πάτρα – Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα προειδοποίηση Τραμπ: «Φύγετε από το Ιράν» – Έτοιμος να χτυπήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Μία φοιτήτρια μόδας, ένας ανήλικος ποδοσφαιριστής, ένας βραβευμένος bodybuilder: Τα πρόσωπα των θυμάτων της καταστολής του ιρανικού καθεστώτος

fasoulis stamatis- new
LIFESTYLE

Δεν υπάρχουν ηθοποιοί που θα σου προσφέρουν σίγουρη επιτυχία στο θέατρο, παραδέχεται ο Σταμάτης Φασουλής (Video)

xionostivada
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Νεκρός 13χρονος σκιέρ που παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toumasatou-new
LIFESTYLE

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

paparizoy-new
LIFESTYLE

Η Παπαρίζου αποκάλυψε τον λόγο που μπήκε νοσοκομείο: «Ήθελε λίγο παρακολούθηση, αλλά είναι πολύ καλά τώρα»

MOYSIDIS_OPEKEPE_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ - Μωϋσίδης: Οι τεχνικές εταιρίες λειτουργούσαν «ως μέγγενη εις βάρος των αγροτών»

metro_stasi-ergasias_2811_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κλειστοί για ενάμιση μήνα 3 σταθμοί στην Αθήνα - Ο λόγος

maria-karystianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε λόγος για εθνικοποίηση του σιδηρόδρομου - Η παράλειψη από την Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 13.01.2026 21:43
patra-16xroni-lora
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης στην Πάτρα – Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα προειδοποίηση Τραμπ: «Φύγετε από το Ιράν» – Έτοιμος να χτυπήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Μία φοιτήτρια μόδας, ένας ανήλικος ποδοσφαιριστής, ένας βραβευμένος bodybuilder: Τα πρόσωπα των θυμάτων της καταστολής του ιρανικού καθεστώτος

1 / 3