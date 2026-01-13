Και όμως… το ΚΚΕ έχει ρωσόφωνο κανάλι στο Telegram

Πάνω από 4 χιλιάδες συνδρομητές έχει το κανάλι του ΚΚΕ στο Telegram στη ρωσική γλώσσα, μετά από λειτουργία λίγων μόνο μηνών.

Σύμφωνα με τον Περισσό, το κανάλι σε καθημερινή βάση δημοσιεύει στο Telegram σύντομες ειδήσεις από το εργατικό –λαϊκό κίνημα της Ελλάδας, τη δράση και τις θέσεις του ΚΚΕ.

Στο κανάλι, που βρίσκεται στη διεύθυνση https://t.me/internRU_KKE έχουν γίνει συνδρομητές άνθρωποι από τη Ρωσία, την Ουκρανία, τις άλλες χώρες που προήλθαν από τη διάλυση της ΕΣΣΔ, καθώς και κάποιοι από χώρες της Ευρώπης (Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία κ.ά.) που γνωρίζουν ρωσικά και παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Ελλάδα και τις τοποθετήσεις του ΚΚΕ για τις εσωτερικές και διεθνείς εξελίξεις.

Συνδρομητές γίνονται και Έλληνες, που γνωρίζουν ή μαθαίνουν ρωσικά.

