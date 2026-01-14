Σημαντικό έργο του Δήμου Αθηναίων για τα αδέσποτα

Ο Δήμος Αθηναίων έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη φροντίδα των ζώων, με ιδιαίτερη έμφαση στα αδέσποτα.

Σε αυτό περιλαμβάνεται η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων, η καταγραφή και η ηλεκτρονική τους σήμανση με microchip, η παροχή κτηνιατρικής φροντίδας, η προώθηση για υιοθεσία, και η παροχή τροφής και νερού.

Σκοπός του προγράμματος για τα αδέσποτα ζώα είναι αφενός η σταθεροποίηση, καταγραφή και η σταδιακή μείωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων, μέσω της στείρωσης, σήμανσης, καταγραφής και υιοθεσίας τους, και αφετέρου η ευζωία τους, με την εξασφάλιση της κατά περίπτωση κτηνιατρικής φροντίδας σε όλα τα αδέσποτα ζώα της πόλης, η εξασφάλιση τροφής/νερού και οι παρεμβατικές δράσεις σε θέματα προστασίας τους.

Υιοθεσίες, περιθάλψεις και στειρώσεις

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στη διάρκεια του 2025 έγιναν 110 υιοθεσίες σκύλων από το Καταφύγιο Σωκράτης, 123 υιοθεσίες γατών από το Δημοτικό Κτηνιατρείο Αθήνας, 10 φιλοξενίες/μήνα και 23 περιθάλψεις/μήνα (Μ.Ο.) στο Καταφύγιο, και 1.000 στειρώσεις και τοποθετήσεις microchip σε γάτες.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε αποπαρασίτωση του Καταφυγίου από το ΔΙΚΕΠΑΖ, ενώ στο Δημοτικό Κτηνιατρείο παρέχουν φροντίδα στους μικρούς μας φίλους τέσσερις κτηνίατροι.

Επίσης, δημιουργήθηκε ένα νέο πάρκο σκύλων στο Σεράφειο, ενώ τοποθετήθηκαν 35 νέες ποτίστρες–ταΐστρες σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες.

Ακόμη, στη διάρκεια της περσινής χρονιάς, περισσότεροι από 2.000 μαθητές επισκέφθηκαν το Καταφύγιο, μαθαίνοντας για τη φιλοζωία και τον εθελοντισμό.

