Ταξί: «Χειρόφρενο» και την Πέμπτη – Προγραμματίζουν αυτοκινητοπομπή προς το Μαξίμου

Παρατείνεται και την Πέμπτη η απεργία των ταξί, καθώς οι αυτοκινητιστές αποφάσισαν να βάλουν χειρόφρενο για τρίτη συνεχή ημέρα.

Μάλιστα, οι οδηγοί των ταξί, προγραμματίζουν νέα αυτοκινητοπομπή, με προορισμό το μέγαρο Μαξίμου.

Τα ταξί θα συγκεντρωθούν στις 10:00 στα γραφεία του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), επί της οδού Μάρνη, και από εκεί θα ξεκινήσουν την πομπή τους και θα προσπαθήσουν να προσεγγίσουν το Μαξίμου.

