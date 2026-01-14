search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 22:14
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.01.2026 20:05

Ταξί: «Χειρόφρενο» και την Πέμπτη – Προγραμματίζουν αυτοκινητοπομπή προς το Μαξίμου

14.01.2026 20:05
taxi 7776- new

Παρατείνεται και την Πέμπτη η απεργία των ταξί, καθώς οι αυτοκινητιστές αποφάσισαν να βάλουν χειρόφρενο για τρίτη συνεχή ημέρα.

Μάλιστα, οι οδηγοί των ταξί, προγραμματίζουν νέα αυτοκινητοπομπή, με προορισμό το μέγαρο Μαξίμου.

Τα ταξί θα συγκεντρωθούν στις 10:00 στα γραφεία του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), επί της οδού Μάρνη, και από εκεί θα ξεκινήσουν την πομπή τους και θα προσπαθήσουν να προσεγγίσουν το Μαξίμου.

Διαβάστε επίσης:

Πότε θα γίνει το ραντεβού Μητσοτάκη με τους αγρότες της πλειοψηφίας και πώς άλλαξαν τα δεδομένα

Φοινικούντα: Βάζουν το όπλο στο χέρι του ανιψιού οι 22χρονοι συλληφθέντες – Οι ερωτήσεις στο ChatGPT που τον «καίνε»

Χαμόγελο του Παιδιού προς την 16χρονη Λόρα: «Είμαστε εδώ για σένα» – Έκκληση να επικοινωνήσει

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
delcy rodrigez 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ξεκινά μια νέα πολιτική εποχή ανεκτικότητας, δηλώνει η Ντέλσι Ροντρίγκες – Απελευθερώνονται κρατούμενοι

rania-tzima
MEDIA

Τζίμα για πόρισμα-κόλαφος για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: «Τι άλλο έπρεπε να γνωρίζει το υπουργείο;»

trump mamdani oval grafeio 12 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Από άσπονδοι εχθροί έγιναν… φίλοι: Η απρόσμενη… αγάπη Τραμπ – Μαμντάνι- Ανταλλάσσουν συχνά μηνύματα

medvedef
ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ: Αν οι ΗΠΑ αποφασίσουν να πάρουν τη Γροιλανδία, στην Ευρώπη θα χε@@@@ πάνω τους και θα την παραδώσουν

greenland-ice-new
ΚΟΣΜΟΣ

«Η θεμελιώδης διαφωνία» για τη Γροιλανδία παραμένει μετά τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ – Εντείνει την στρατιωτική της παρουσία η Ευρώπη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
messaropoulou-karavatou-new
LIFESTYLE

Μεσσαροπούλου για Καραβάτου: «Βάλε AI να μιλήσει, καλύτερα θα τα πει» (Video)

koutsoubas karystianou tsipras loverdos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα μπλόκα και το κυβερνητικό δίλημμα για το ΚΚΕ, ο 4μηνος και βάλε «Αρμαγεδδών» Καρυστιανού, ο αιφνιδιασμός από Τσίπρα και το «γκώσαμε» για Λοβέρδο

ariel_kwnstantinidi
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Κουβαλούσα μεγάλη ντροπή, επειδή με έλεγαν παιδί – θαύμα, μέσα στην οικογένειά μου ένιωθα ορφανό»

klironomia diathiki
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Τέλος οι συγκρούσεις συγγενών, οι μακροχρόνιες κόντρες – Οι πέντε κρίσιμες αλλαγές

pavlou-antona-new
LIFESTYLE

Ετεοκλής Παύλου κατά Μαρίας Αντωνά: «Ύφος λες και είσαι σταρ του Χόλιγουντ» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 22:12
delcy rodrigez 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ξεκινά μια νέα πολιτική εποχή ανεκτικότητας, δηλώνει η Ντέλσι Ροντρίγκες – Απελευθερώνονται κρατούμενοι

rania-tzima
MEDIA

Τζίμα για πόρισμα-κόλαφος για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: «Τι άλλο έπρεπε να γνωρίζει το υπουργείο;»

trump mamdani oval grafeio 12 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Από άσπονδοι εχθροί έγιναν… φίλοι: Η απρόσμενη… αγάπη Τραμπ – Μαμντάνι- Ανταλλάσσουν συχνά μηνύματα

1 / 3