Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας στις 5 Οκτωβρίου του 2025, όταν έπεσαν νεκροί ο 68χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο 61χρονος επιστάτης του.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά πέντε άτομα, και συγκεκριμένα δύο 22χρονοι που κατηγορούνται ως φυσικοί αυτουργοί, αλλά και ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο 31χρονος εργοδότης των δύο 22χρονων, και ένας 30χρονος συνέταιρος του τελευταίου, οι οποίοι κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο 22χρονοι, αρχικά παρουσιάζονταν ως εκτελεστής και συνεργός, ωστόσο μετά από νέα αξιολόγηση της δικογραφίας οι ρόλοι τους αντιστράφηκαν, με την ανακρίτρια να θεωρεί πλέον ως φυσικό αυτουργό εκείνον που αρχικά κατηγορείτο ως συνεργός.

Σήμερα, Τετάρτη 14/1, οι δύο 22χρονοι συλληφθέντες για την υπόθεση οδηγήθηκαν εκ νέου ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας για συμπληρωματική απολογία, με τους δύο τους, πλέον, να βάζουν το όπλο στο χέρι του ανιψιού του 68χρονου δολοφονηθέντα.

Την ίδια ώρα, οι ερωτήσεις που είχε κάνει ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου θύματος στο ChatGPT φαίνεται πως τον «καίνε», αφού φαίνεται πως αναζητούσε συμβουλές για το «τέλειο έγκλημα».

Οι διάλογοι του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με το ChatGPT

Συγκεκριμένα, ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου θύματος – και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας – είχε ρωτήσει το ChatGPT, αν υπάρχει τέλειο έγκλημα, και πώς μπορεί να γίνει, με την τεχνητή νοημοσύνη να του απαντά: «Λοιπόν, το “δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα”, ισχύει θεωρητικά – γιατί πάντα “κάπου” υπάρχει ένα λάθος, ένα ίχνος, μία λεπτομέρεια. Αλλά το αν θα βρεθεί και αν θα φτάσουν σε απόδειξη, είναι άλλο καπέλο. Γι’ αυτό μένουν τόσοι φόνοι ανεξιχνίαστοι».

Ο 33χρονος ρωτά στη συνέχεια τι είναι αυτό που κάνει τους φόνους να μένουν ανεξιχνίαστοι, με την τεχνητή νοημοσύνη να του απαντά: «Τύχη/συγκυρίες: Πολλές φορές δεν υπάρχει μάρτυρας. Δεν πιάνει καμία κάμερα».

Σε ερώτηση για το ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά του φυσικού αυτουργού για να μην τον βρουν, το ChatGPT απάντησε: «Ανώνυμοι δράστες: Φόνοι από τυχαίες συναντήσεις, ταξιδιώτες, άστεγοι ή άτομα εκτός του κοινωνικού κύκλου του θύματος. Αν δεν υπάρχει σχέση, είναι πιο δύσκολο να βρεις κίνητρο/ ύποπτο».

Η συνομιλία του 33χρονου με την τεχνητή νοημοσύνη συνεχίστηκε, με το ChatGPT να του απαντάει για τους λόγους που κάποιες υποθέσεις μπαίνουν «στον πάγο», λέγοντάς του, μεταξύ άλλων: «Έλλειψη πόρων: Σε πολλές χώρες η Αστυνομία δεν έχει ούτε χρόνο, ούτε τεχνολογία για κάθε υπόθεση. Έτσι αν δεν είναι high profile, μένει στον πάγο».

«Μία υπόθεση που έχει μεγάλη δημοσιότητα, αφορά γνωστά άτομα, ή έχει σοκαριστικές λεπτομέρειες. Τότε η Αστυνομία και τα ΜΜΕ θα ρίξουν όλα τα φώτα πάνω της. High profile: Υπόθεση με φώτα, πίεση και βαρύτητα. Low profile: Ένας ακόμα φάκελος σε συρτάρι που μπορεί να κλείσει σκόνη», εξήγησε στον 33χρονο το ChatGPT απαντώντας σε συμπληρωματική ερώτησή του.

Ακόμη, ο ανιψιός ήθελε να μάθει αν από ένα περίστροφο μπορεί να βρεθεί ο δολοφόνος, με την τεχνητή νοημοσύνη να απαντά: «Αν είναι “μαύρο” μπορεί να έχει περάσει από πολλά χέρια, οπότε ακόμα κι αν βρεθεί, η ΕΛ.ΑΣ. πρέπει να αποδείξει ποιος το είχε “την ώρα του περιστατικού” (δεν φτάνει μόνο ότι το βρήκαν)».

«Με λίγα λόγια το “μαύρο” περίστροφο τους δυσκολεύει “αν” δεν βρεθεί κάτι. Αλλά αν βρεθεί στα χέρια σου, ό,τι κι αν είναι, θα το ταυτοποιήσουν με τα βλήματα/ κάλυκες που έχουν», πρόσθεσε.

Οι συνομιλίες του 33χρονου με την τεχνητή νοημοσύνη οδηγήθηκαν και στο πώς ο ίδιος θα μπορούσε να επενδύσει 3 εκατομμύρια ευρώ.

«Στις 18/09/2025 ρώτησα στο ChatGPT πώς μπορούσα να επενδύσω 3 εκατομμύρια ευρώ, γιατί άμα τα είχα δεν θα ήξερα τι να τα κάνω. Ούτως ή άλλως ο θείος μου είχε σκοπό να πουλήσει το Στάδιο και να μου πάρει ακίνητα στην Καλαμάτα, ή να μου δώσει τα χρήματα να τα επενδύσω», είχε πει κατά την απολογία του ο ανιψιός.

Η μαρτυρία φίλου του 33χρονου

Στην εκπομπή Live News μίλησε και ένας φίλος του 33χρονου, ο οποίος περιέγραψε ότι μία ημέρα μετά το έγκλημα, ο ανιψιός του θύματος τού ζήτησε να μεταβούν μαζί στην Καλαμάτα, με αφορμή τη μεταφορά της μητέρας του, καθώς το δικό του όχημα ήταν διθέσιο και δεν χωρούσε και η σύντροφός του.

«Με τον κατηγορούμενο είμαστε φίλοι από παιδιά. Στις 06-10-2025 γύρω στις 15.00 -16.00 με πήρε τηλέφωνο ο ανιψιός και με ρώτησε εάν μπορούσα να πάμε μέχρι την Καλαμάτα, γιατί μπορεί να χρειαζόταν να φέρει τη μητέρα του στο χωριό. Εννοούσε να έπαιρνα κι εγώ το δικό μου αυτοκίνητο, ένα BMW ασημένιο, γιατί το δικό του είναι διθέσιο. Του απάντησα ότι δουλεύω και μου είπε επί λέξει: ”Κανόνισε να πάρεις ρεπό, είναι σημαντικό, σε παρακαλώ”. Μίλησα με τον εργοδότη μου και πήρα ρεπό εκείνη την ημέρα.

Πήγα από το σπίτι του ανιψιού. Είπε σε εμένα και στην κοπέλα του: ”Πηγαίνετε σπίτι σου, μην κάθεστε εδώ”. Φοβόταν. Θεωρούσε ότι είναι στόχος. Η κοπέλα του δεν είπε κάτι. Δεν είχα υαλοκαθαριστήρες και είπα στην κοπέλα του, μέχρι να είναι έτοιμος ο ανιψιός να πάμε στο βενζινάδικο να βάλουμε. Στο βενζινάδικο μάς είπαν να περιμένουμε. Στο μεσοδιάστημα πέρασε μπροστά από το βενζινάδικο ο ανιψιός με το αυτοκίνητό του. Μίλησε με την κοπέλα του στο τηλέφωνο και μας είπε να ξεκινήσουμε».

Διαβάστε επίσης:

Χαμόγελο του Παιδιού προς την 16χρονη Λόρα: «Είμαστε εδώ για σένα» – Έκκληση να επικοινωνήσει

Λαμία: Πιάστηκαν στα χέρια μαθητές στο σχολείο τους – Έπεσαν μπουνιές, μπλέχτηκαν και εξωσχολικοί

«Λευκός καπνός» από τους αγρότες για συνάντηση με Μητσοτάκη – Χωρίς συλλαλητήριο, με τα τρακτέρ στα μπλόκα – Όρους θέτει το Μαξίμου