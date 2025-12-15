Φοινικούντα: Απολογούνται ο ανιψιός και ο φίλος του – Στο «κάδρο» και δύο γυναίκες

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο επιχειρηματίας φίλος του οδηγούνται σήμερα (15/12) στα δικαστήρια της Καλαμάτας για να απολογηθούν, μετά τη σύλληψή τους για ηθική αυτουργία στην διπλή δολοφονία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που συνέταξε η ανακρίτρια, ο 33χρονος, σε συνεργασία με τον φίλο του επιχειρηματία από την Αθήνα (ο οποίος είναι εργοδότης των δύο ατόμων που φέρονται ως φυσικοί αυτουργοί των δολοφονιών των 22χρονων), φέρεται να σχεδίασαν την αποτρόπαια δολοφονία, με σκοπό να πάρουν τον έλεγχο της περιουσίας του θείου του, η αξία της οποίας υπολογίζεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο ακόμη δύο άτομα έχουν μπει στο «κάδρο» των ερευνών για το διπλό φονικό, σύμφωνα με το Mega. Πρόκειται για δύο γυναίκες, η σύντροφος του ανιψιού αλλά και μία άλλη γυναίκα από τον στενό συγγενικό του χώρο.

Η ανακρίτρια διερευνά τον ρόλο τον οποίο φέρονται να έχουν παίξει σε όλη την υπόθεση αυτή. Ήδη έχει βγει ένταλμα για τον 33χρονο συνεργάτη του επιχειρηματία ο οποίος είναι διακοπές στο εξωτερικό.

Ο εν λόγω άνδρας πούλησε το μερίδιό του στην μητέρα και στον αδερφό του, πήρε 900.000 ευρώ.

