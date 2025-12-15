search
15.12.2025 07:48

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε τρεις αστυνομικούς – Κατηγορούνται ότι ζητούσαν φακελάκι για να μην κόψουν κλήση (video)

15.12.2025 07:48
troxaia_prostimo_0311_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Στη σύλληψη τριών αστυνομικών από την τροχαία Μουδανιών στη Θεσσαλονίκη, με την κατηγορία ότι ζητούσαν «φακελάκι» για να μην κόψουν κλήσεις, προχώρησαν οι αρχές.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία πολίτη και εξελίσσεται σε σοβαρή δικογραφία με κακουργηματικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων διήρκεσε αρκετούς μήνες και κατά τη διάρκειά της συγκεντρώθηκαν στοιχεία σε βάρος των τριών αστυνομικών.

Τα δεδομένα έδειξαν ότι οι αστυνομικοί πραγματοποιούσαν μεν συχνούς ελέγχους για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ωστόσο δεν προχωρούσαν στη βεβαίωση των αντίστοιχων κλήσεων, γεγονός που κίνησε τις υποψίες των Αρχών και οδήγησε σε περαιτέρω διερεύνηση.

Πλέον, οι τρεις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, ενώ εξετάζεται και η συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση.

Τα ποσά που φέρονται να έχουν εισπράξει συνολικά, κατά τη διάρκεια της φερόμενης δράσης τους, ξεπερνούν τις 120.000 ευρώ, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα πρόσωπα, τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

