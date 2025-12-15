Αιγάλεω: Φωτιά σε ισόγειο διαμέρισμα – Στο νοσοκομείο μία 80χρονη

Πυρκαγιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ισόγειο διαμέρισμα στο Αιγάλεω, με αποτέλεσμα μία 80χρονη γυναίκα να υποστεί ελαφρά εγκαύματα και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ήταν μικρής έκτασης και αντιμετωπίστηκε αμέσως από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε διαμέρισμα, στο δήμο Αιγάλεω Αττικής. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 15, 2025

Διενεργείται έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

