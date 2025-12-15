Αιγάλεω: Φωτιά σε ισόγειο διαμέρισμα – Στο νοσοκομείο μία 80χρονη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πυρκαγιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ισόγειο διαμέρισμα στο Αιγάλεω, με αποτέλεσμα μία 80χρονη γυναίκα να υποστεί ελαφρά εγκαύματα και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ήταν μικρής έκτασης και αντιμετωπίστηκε αμέσως από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Στο σημείο επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε διαμέρισμα, στο δήμο Αιγάλεω Αττικής. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 15, 2025
Διενεργείται έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.
