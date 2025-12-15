search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 08:41
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.12.2025 07:23

Αιγάλεω: Φωτιά σε ισόγειο διαμέρισμα – Στο νοσοκομείο μία 80χρονη

15.12.2025 07:23
pirosvestiki-new
φωτογραφία αρχείου

Πυρκαγιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ισόγειο διαμέρισμα στο Αιγάλεω, με αποτέλεσμα μία 80χρονη γυναίκα να υποστεί ελαφρά εγκαύματα και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ήταν μικρής έκτασης και αντιμετωπίστηκε αμέσως από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχείρησαν εννέα πυροσβέστες και τρία οχήματα.

Διενεργείται έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός Δευτέρας: Τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές στις Σποράδες, Εύβοια και Κρήτη

Δυτική Αχαΐα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου – Έρευνα για τα αίτια θανάτου

Χανιά: Άγνωστοι διέρρηξαν κατάστημα αγοράς χρυσού και… έγιναν «καπνός»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
safi_morocco_plimiires
ΚΟΣΜΟΣ

Μαρόκο: Στους 21 οι νεκροί από τις πλημμύρες, «βούλιαξε» η επαρχία Σάφι, συγκλονιστικές εικόνες (photos/videos)

CHILE_KAST_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Χιλή: Επιστρέφει το «φάντασμα» του Πινοσέτ – Πρόεδρος εξελέγη ο ακροδεξιός Καστ

agrotes vroxi mlpoko 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Παραμένουν οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας – Κλειστή η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης

xrei_1312
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η σημερινή πρόωρη αποπληρωμή δανείων προς τον ESM και το δίλημμα χρέος ή πραγματική οικονομία

doro xristougennon
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων: Πότε ξεκίνα η πληρωμή του – Πως θα το υπολογίσετε Online

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

la-scacciata-974241 (1)
CUCINA POVERA

Scacciata, το φτωχικό γεμιστό ψωμί των αγροτών της Σικελίας

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.12.2025 08:36
safi_morocco_plimiires
ΚΟΣΜΟΣ

Μαρόκο: Στους 21 οι νεκροί από τις πλημμύρες, «βούλιαξε» η επαρχία Σάφι, συγκλονιστικές εικόνες (photos/videos)

CHILE_KAST_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

Χιλή: Επιστρέφει το «φάντασμα» του Πινοσέτ – Πρόεδρος εξελέγη ο ακροδεξιός Καστ

agrotes vroxi mlpoko 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Παραμένουν οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας – Κλειστή η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης

1 / 3