10.12.2025 16:25

Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία: Πυροσβέστες – Αϊ Βασίληδες μοίρασαν δώρα για τα Χριστούγεννα σε παιδιά με καρκίνο (Video)

Έκπληξη σε παιδιά που νοσηλεύονται με καρκίνο στο νοσοκομείο Παίδων Αγίας Σοφίας έκαναν πυροσβέστες, που φόρεσαν τη στολή του Αϊ Βασίλη και μοίρασαν δώρα ενόψει των Χριστουγέννων.


Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο βίντεο του Αssociated Press, και αναμετέδωσε και το Reuters,  πυροσβέστες ντυμένοι Άι Βασίλης κατέβηκαν με σχοινί από την οροφή του παιδικού νοσοκομείου για να δώσουν δώρα σε μικρούς ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία για καρκίνο.

Ένας πυροσβέστης κρεμόταν από τον γερανό ενός πυροσβεστικού οχήματος, ενώ άλλοι σκαρφάλωναν στο κτίριο για να παραδώσουν δώρα σε παιδιά που δεν μπορούσαν να βγουν έξω.

Η συγκινητική αυτή χειρονομία έφερε ζεστασιά και χαρά στις οικογένειες που βρίσκονταν στο νοσοκομείο, σχολίασε το ειδησεογραφικό μέσο.

