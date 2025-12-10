Η στιγμή της σύλληψης του 17χρονου που μαχαίρωσε 14χρονο στον Χολαργό – Βίντεο ντοκουμέντο

Καρέ καρέ κατέγραψε βίντεο τη στιγμή της σύλληψης του 17χρονου που ομολόγησε ότι μαχαίρωσε 14χρονο στον Χολαργό το περασμένο Σάββατο.

Ο 17χρονος, αλβανικής καταγωγής, συνελήφθη σε ξενοδοχείο την Τρίτη από τους αστυνομικούς, ενώ ο συνεργός του προσήλθε στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Χολαργού με τον δικηγόρο του και παραδέχθηκε ότι εμπλέκεται στην επίθεση με μαχαίρια εναντίον του 14χρονου. Και οι δύο ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν.

Στο βίντεο καταγράφεται ο 17χρονος να μπαίνει κρατώντας σακούλες σε ξενοδοχείο σε περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος είχε κλείσει δωμάτιο στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο μαζί με τον πατέρα του και έμεναν εκεί εδώ και 10 ημέρες.

Όπως φαίνεται, ο νεαρός μπαίνει στην είσοδο όπου τον περιμένουν τέσσερις αστυνομικοί με πολιτικά οι οποίοι τον αρπάζουν από τα χέρια, τον ακινητοποιούν και τον πετούν στο πάτωμα.



Ο 17χρονος χωρίς να αντισταθεί συνομιλεί με τους αστυνομικούς της Ασφάλειας και στα επόμενα λεπτά του περνούν χειροπέδες και τον οδηγούν στο υπηρεσιακό όχημα της Αστυνομίας που είναι σταθμευμένο απ’ έξω.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του και τέθηκε υπό παρακολούθηση μετά από βίντεο που ανέβασε στο TikTok, λίγες ώρες μετά τη συμπλοκή στο Χολαργό, όπου φαινόταν να ποζάρει πάνω σε ένα ασημί ΙΧ κρατώντας και επιδεικνύοντας το μαχαίρι της επίθεσης σε βάρος του 14χρονου.

