Δολοφονία στη Φοινικούντα: Οι δυο γυναίκες που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας (Video)

Διευρύνεται ο κύκλος των ερευνών γύρω από την υπόθεση στη Φοινικούντα, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να συνθέσουν πλήρως το παζλ της διπλής δολοφονίας. Έτσι, όπως έγινε γνωστό το Σάββατο (13/12), στο επίκεντρο της ανάκρισης βρίσκονται πλέον, εκτός από τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς, και δύο γυναικείες φιγούρες, ο ρόλος των οποίων ερευνάται εξονυχιστικά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, η ανακρίτρια έχει θέσει στο «κάδρο» της έρευνας δύο νέα πρόσωπα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχαν γνώση του σχεδίου ή αν παρείχαν συνδρομή στην οργάνωση της εγκληματικής ενέργειας. Επί της ουσίας, πρόκειται για τη σύντροφο του προφυλακισμένου ανιψιού, καθώς και για μία ακόμη γυναίκα που ανήκει στον στενό οικογενειακό κύκλο του 33χρονου.

Καταζητείται γιος γνωστού επιχειρηματία

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ενός ακόμη προσώπου για την υπόθεση στη Φοινικούντα. Σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και οι αρχές έχουν στρέψει το βλέμμα τους στο εξωτερικό.

Επί της ουσίας, πρόκειται για έναν 30χρονο, γιο γνωστού επιχειρηματία με δραστηριότητα στο Κολωνάκι και το κέντρο της Αθήνας. Ειδικότερα, ο εν λόγω άνδρας φέρεται να είναι συνεργάτης του φίλου του ανιψιού και να είχε αναλάβει τον ρόλο του καθοδηγητή των δύο 22χρονων δραστών. Μάλιστα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 30χρονος βρίσκεται στη Γερμανία και αναζητείται από τις τοπικές αστυνομικές Αρχές.

Οι αντιφάσεις για το φονικό στη Φοινικούντα

Η ανατροπή στην υπόθεση του εγκλήματος στη Φοινικούντα ήρθε μέσα από τις αντιφάσεις του ίδιου του ανιψιού. Ο 33χρονος, ο οποίος αρχικά εμφανιζόταν ως ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας που γλίτωσε από τη μανία των εκτελεστών, κατηγορείται πλέον ως ο «εγκέφαλος» που ενορχήστρωσε την εξόντωση του 68χρονου θείου του και του φίλου του.

Οι Αρχές οδηγήθηκαν σε αυτό το συμπέρασμα συγκρίνοντας τις καταθέσεις του, στις οποίες εντοπίστηκαν σοβαρές αποκλίσεις σχετικά με τη θέση του στον χώρο τη στιγμή του φονικού. Στην αρχική του κατάθεση είχε υποστηρίξει πως «ήμουν με τον επιστάτη στο τζάκι όρθιοι». Ωστόσο, στη συμπληρωματική του κατάθεση άλλαξε την περιγραφή, λέγοντας: «Καθόμουν στην καρέκλα απέναντι από τον θείο μου και σηκώθηκα γιατί νόμιζα ότι ερχόταν πελάτης».

Ανάλογη ασυνέπεια επέδειξε και περιγράφοντας τα δευτερόλεπτα αμέσως μετά τους πυροβολισμούς και τον τρόπο που κινήθηκαν στον χώρο αυτός και ο άτυχος επιστάτης. Έτσι, αρχικά περιέγραψε τα εξής: «Βγαίνοντας από τη ρεσεψιόν, άρχισα να τρέχω αριστερά και ο επιστάτης προς τα ψυγεία και φαινόταν ότι θόλωσε και εγώ τον προέτρεψα να τρέξει και άρχισε να τρέχει προς το μέρος μου».

Παρ’ όλα αυτά, μετέβαλε την αφήγησή του, σημειώνοντας: «Αρχίζω να τρέχω προς τα έξω, λέγοντας στον επιστάτη “Τρέχα, ρε!”. Έτρεξα πρώτος και αυτός προς το μέρος μου αν και είχα φύγει πιο μακριά».

Ένα ακόμη στοιχείο που βάρυνε το κατηγορητήριο ήταν η περιγραφή που έδωσε για τον 22χρονο δράστη, ο οποίος, κατά το σκεπτικό της ανακρίτριας, ήταν ο εκτελεστής στη Φοινικούντα. Ο ανιψιός είχε καταθέσει χαρακτηριστικά: «Ο άνδρας αυτός φορούσε κοντομάνικο λευκό πουκάμισο με ρίγες, χρώματος ή μαύρο ή μπλε ή γκρι. Δεν θυμάμαι αν φορούσε βερμούδα ή παντελόνι, αλλά σίγουρα δεν ήταν τζιν».

Τα στοιχεία της δικογραφίας είναι καταπέλτης για τον 33χρονο, καθώς φέρεται όχι μόνο να οργάνωσε το έγκλημα στη Φοινικούντα, αλλά και να παρείχε καταφύγιο στον εκτελεστή το ίδιο βράδυ. Μάλιστα, κατηγορείται ότι την επόμενη ημέρα τον μετέφερε ο ίδιος στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας, διευκολύνοντας τη διαφυγή του.

