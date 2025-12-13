search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 22:37
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.12.2025 21:37

Καταζητούμενος για άγρια δολοφονία γυναίκας στη Δανία συνελήφθη στην Αθήνα: Την στραγγάλισε και την χτύπησε με μπουκάλι

13.12.2025 21:37
sillipsis_shutterstock

Στη σύλληψη ενός 35χρονου αλλοδαπού, διωκόμενου με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από τις Αρχές της Δανίας προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Ο 35χρονος κατηγορείται ότι το 2023 εισήλθε σε οικία στη Δανία όπου αρχικά προκάλεσε βαριές σωματικές βλάβες σε ομοεθνή του ενώ στη συνέχεια στραγγάλισε μια γυναίκα και τη χτύπησε με μεταλλικό μπουκάλι στο κεφάλι με αποτέλεσμα τον θάνατό της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, συνελήφθη κατόπιν επισταμένων ερευνών και αξιοποίησης πληροφοριών, πρωινές ώρες της 12-12-2025 στην Αθήνα, 35χρονος αλλοδαπός, διωκόμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Δανίας για ανθρωποκτονία γυναίκας με στραγγαλισμό, απάτη, βαριά σωματική βλάβη και έγκλημα που σχετίζεται με υπολογιστές.

Ειδικότερα, ο 35χρονος κατηγορείται ότι στις 24-8-2023 εισήλθε σε οικία στη Δανία όπου αρχικά προκάλεσε βαριές σωματικές βλάβες σε ομοεθνή του ενώ στη συνέχεια στραγγάλισε γυναίκα ομοεθνή του και την χτύπησε με μεταλλικό μπουκάλι στο κεφάλι με αποτέλεσμα τον θάνατό της.

Επιπρόσθετα, κατά τα έτη 2021 και 2022, διέπραξε απάτη μισθώνοντας κατάλυμα προκειμένου να διαμένει χωρίς να καταβάλει το απαιτούμενο αντίτιμο ενώ το 2023 αφαίρεσε δύο ρολόγια μεγάλης αξίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Διαβάστε επίσης:

Νάξος: Υποχώρησαν κάγκελα και έπεσαν σε τάφρο δύο εργάτες

Αργυρούπολη: 59χρονος απείλησε με τσεκούρι οδηγό μετά από καβγά

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα αποδομηθεί το κατηγορητήριο» δηλώνουν συνήγοροι υπεράσπισης συλληφθέντων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes mploka 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Αυτά είναι τα αιτήματά τους – Ο λόγος που αρνήθηκαν τη συνάντηση της Δευτέρας στο Μαξίμου

trump – zelenski ypodoxi 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Πίεση στο Κίεβο από τον Λευκό Οίκο να εγκρίνει το σχέδιο των ΗΠΑ – Οι συμφωνίες και τα σημεία τριβής

sillipsis_shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Καταζητούμενος για άγρια δολοφονία γυναίκας στη Δανία συνελήφθη στην Αθήνα: Την στραγγάλισε και την χτύπησε με μπουκάλι

ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Υποχώρησαν κάγκελα και έπεσαν σε τάφρο δύο εργάτες

zoi konstantopoulou 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Ταξική και όχι σεξιστική η φράση «σιγά μη σκίσεις κανένα καλσόν»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

kriti (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση μεταξύ Κυρανάκη και Πελετίδη για τον σιδηρόδρομο: «Τι την περάσατε την Πάτρα;», «Μήπως δεν θέλετε να φτάσει το τρένο;»

hybrid-car_1212_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα αυτοκίνητα που αγόρασαν σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες τον Νοέμβριο

xiletzakis myron 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης έλεγε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του έβαλε… κατά λάθος 200 εκατ. στον λογαριασμό του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 22:37
agrotes mploka 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Αυτά είναι τα αιτήματά τους – Ο λόγος που αρνήθηκαν τη συνάντηση της Δευτέρας στο Μαξίμου

trump – zelenski ypodoxi 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Πίεση στο Κίεβο από τον Λευκό Οίκο να εγκρίνει το σχέδιο των ΗΠΑ – Οι συμφωνίες και τα σημεία τριβής

sillipsis_shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Καταζητούμενος για άγρια δολοφονία γυναίκας στη Δανία συνελήφθη στην Αθήνα: Την στραγγάλισε και την χτύπησε με μπουκάλι

1 / 3