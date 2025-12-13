search
13.12.2025 21:10

Νάξος: Υποχώρησαν κάγκελα και έπεσαν σε τάφρο δύο εργάτες

13.12.2025 21:10
ekab new

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου στη Νάξο, σε χώρο όπου εκτελούνται εργασίες για την ανάπλαση του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου στη χώρα.

Όπως γράφει το naxostimes, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, υποχώρησε κιγκλίδωμα με αποτέλεσμα δύο εργάτες να πέσουν από ύψος μέσα σε τάφρο, οι οποίοι μάλιστα εγκλωβίστηκαν. Οι εργάτες έπεσαν μέσα σε τεχνητό μακρόστενο άνοιγμα το οποίο είχε δημιουργηθεί στο έδαφος για τις ανάγκες του έργου και μάλιστα με αρκετά μεγάλο βάθος.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νάξου η οποία έσπευσε στο σημείο και ξεκίνησε η επιχείρηση του απεγκλωβισμού των εργατών. Ο ένας απεγκλωβίστηκε σχετικά γρήγορα και μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Για τον δεύτερο εργάτη η Πυροσβεστική Υπηρεσία χρειάστηκε να εφαρμόσει ειδικό σχέδιο και τον απεγκλώβισε μετά από μία ώρα.

Ήδη έχει ξεκινήσει η έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος.

