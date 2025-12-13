search
13.12.2025 19:34

Αργυρούπολη: 59χρονος απείλησε με τσεκούρι οδηγό μετά από καβγά

13.12.2025 19:34
Φωτογραφία αρχείου
Φωτογραφία αρχείου

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ οδηγών σημειώθηκε νωρίτερα στην Αργυρούπολη. Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, λίγο πριν από τις 9 το πρωί, στη συμβολή της Λ. Βουλιαγμένης και Αλίμου, ένας 59χρονος βγήκε από το αυτοκίνητό του και απείλησε άλλον οδηγό με τσεκούρι, μετά από καβγά.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, ενώ ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει. Εντοπίστηκε ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα, επί της Λ. Αλίμου, όπου ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και συνελήφθη.

Στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα τσεκούρι, ένα σκεπάρνι, ένα αεροβόλο πιστόλι και 52 γραμμ. κάνναβης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Αργυρούπολης όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

