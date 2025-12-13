Συνεχίζεται το θρίλερ για τον εντοπισμό του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου από το Ηράκλειο, με τις αρχές να επεκτείνουν τις έρευνες και σε άλλες περιοχές της Κρήτης, στο πλαίσιο μιας μεγάλης επιχείρησης για τον εντοπισμό του.

Κρήτη: Αγωνία για τον 33χρονο ειδικευόμενο γιατρό που αγνοείται – Τα νέα στοιχεία

Τα ίχνη του νεαρού γιατρού χάθηκαν το βράδυ της Κυριακής (7/12) στο Ηράκλειο, ενώ η εξαφάνισή του δηλώθηκε τη Δευτέρα (8/12), όταν δεν εμφανίστηκε στην εργασία του.

Ο 33χρονος εθεάθη τελευταία φορά το βράδυ της Κυριακής και από τότε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής, με τη δήλωση εξαφάνισης να γίνεται την επόμενη ημέρα από τον πατέρα του.

Ο Αλέξης Τσικόπουλος επρόκειτο την επομένη της εξαφάνισής του να παρουσιαστεί κανονικά στη δουλειά, καθώς εργάζεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Ο πατέρας του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου μιλά στο protothema

«Κάνω έκκληση όποιος έχει δει το παιδί μου ή γνωρίζει κάτι να βοηθήσει τις Αρχές και εμάς τους γονείς του που περιμένουμε με αγωνία να μάθουμε νέα του. Ο Αλέξης είχε κάποια προσωπικά και επαγγελματικά προβλήματα που προσπαθούσε να διαχειριστεί και σε αυτό το κομμάτι είμαστε δίπλα του κι εγώ και η μητέρα του τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα αγαπητό παιδί και στο χώρο της δουλειάς του και θέλουμε να βρεθεί σύντομα», δήλωσε στο protothema ο πατέρας του Αλέξη Τσικόπουλου.

Σαρώνουν την περιοχή του Αποκόρωνα στα Χανιά οι Αρχές

Κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζουν να σαρώνουν την περιοχή του Αποκόρωνα στα Χανιά όπου εστιάζουν από την Πέμπτη 11.12.2025, οι αναζητήσεις και όχι μόνο, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα, το αυτοκίνητο του βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο χωριό Φρές του Δήμου Αποκορώνου, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί κάποιο άλλο αντικείμενο ή ίχνος του 33χρονου που να οδηγεί σε κάποιο αποτέλεσμα.

Στις έρευνες συνδράμει η Πυροσβεστική Υπηρεσία με πεζοπόρο τμήμα 10 ατόμων, τον σκύλο της ΕΜΑΚ και drone.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος είχε εξαφανιστεί και στο παρελθόν αλλά για μικρό χρονικό διάστημα.

Θρίλερ με την εξαφάνισή του, εκδόθηκε Silver Alert για τον Αλέξη Τσικόπουλο

Από την πρώτη στιγμή σήμανε συναγερμός, με την Ελληνική Αστυνομία να αναλαμβάνει τον συντονισμό των ερευνών. Χθες το βράδυ (12/12) ενεργοποιήθηκε και το Silver Alert, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, και μετά τη δήλωση εξαφάνισης στις αρμόδιες Αρχές, καθώς δεν υπήρχε καμία ένδειξη επικοινωνίας ή εντοπισμού του.

Στην επιχείρηση εντοπισμού του συμμετέχουν επίσης δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και drone για εναέρια επιτήρηση, με το βάρος των ερευνών να έχει δοθεί στον Αποκόρωνα Χανίων, όπου εντοπίστηκε το όχημα του 33χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες και όσα ανέφερε η μητέρα του στο neakriti.gr, το αυτοκίνητό του παρουσίασε βλάβη στο ύψος του Φρε Χανίων, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ότι ενδεχομένως κατευθύνθηκε προς τα γύρω χωριά αναζητώντας βοήθεια.

Στο σπίτι του στο Ηράκλειο Κρήτης βρέθηκε το πορτοφόλι του με προσωπικά αντικείμενα, ενώ, όπως αναφέρουν οι οικείοι του, τον τελευταίο καιρό τον απασχολούσε ένα προσωπικό ζήτημα, το οποίο δεν αποκλείεται να σχετίζεται με την εξαφάνισή του.

Ο Αλέξης Τσικόπουλος έχει ύψος 1,92 μ., μυώδη σωματότυπο και ξανθά μαλλιά, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί τι φορούσε την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του.

Την ίδια ώρα, ώρες αγωνίας βιώνουν οικογένεια, συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι. Στην εξαφάνιση του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου αναφέρεται σε ανάρτησή του ο γιατρός του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Κρήτης, Γιώργος Μαστοράκης. «Υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Βοηθήστε αν έχετε κάποιο στοιχείο».

