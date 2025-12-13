search
13.12.2025 16:42

Αγρότες: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ΠΑΘΕ και παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Αθηνών λόγω των κινητοποιήσεων

13.12.2025 16:42
agrotes_1112_1920-1080_new

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από σήμερα, λόγω των αγροτικών μπλόκων.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, με νεότερες αποφάσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, από ώρα 15:00’ σήμερα (13-12-2025) αίρονται οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν ανακοινωθεί την 05-12-2025 και από την ίδια ώρα σήμερα (15:00’ της 13-12-2025) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ισχύουν οι κάτωθι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

ΕΠΙ ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε.

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια:

  • Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε.:
  • Είτε από τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686), μέσω της διασταύρωσης Αχιλλείου,
  • Είτε μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 341+020).
  • Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων θα κινούνται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου και θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 341+020) όπου θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε.

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη

  • Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους θα εκτρέπονται:
  • είτε στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 341+020),
  • είτε στον Α/Κ Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686),

και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.)

  • Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 341+020) και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918).
  • ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ

Όλα τα οχήματα που θα κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών ώστε να εισέλθουν στον Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (Αερογέφυρα ΙΚΕΑ) θα αναστρέφονται και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω του Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) και όποια εξ αυτών κατευθύνονται προς Αθήνα θα κινούνται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

