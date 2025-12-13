Αγρότες: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ΠΑΘΕ και παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Αθηνών λόγω των κινητοποιήσεων

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από σήμερα, λόγω των αγροτικών μπλόκων.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, με νεότερες αποφάσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, από ώρα 15:00’ σήμερα (13-12-2025) αίρονται οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν ανακοινωθεί την 05-12-2025 και από την ίδια ώρα σήμερα (15:00’ της 13-12-2025) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ισχύουν οι κάτωθι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:
ΕΠΙ ΤΟΥ Π.Α.Θ.Ε.
Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα
Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια:
Ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη
και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.)
Όλα τα οχήματα που θα κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών ώστε να εισέλθουν στον Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (Αερογέφυρα ΙΚΕΑ) θα αναστρέφονται και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω του Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) και όποια εξ αυτών κατευθύνονται προς Αθήνα θα κινούνται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.
