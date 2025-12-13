ΑΔΕΔΥ: Ανακοίνωσε 24ωρη απεργία στις 16 Δεκεμβρίου για τον προϋπολογισμό

Η ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσε 24ωρη πανελλαδική απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού, χαρακτηρίζοντας τον «αντιλαϊκό». Παράλληλα, καλεί τους εργαζόμενους σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος στις 11:00 π.μ.

Σύμφωνα με την ΑΔΕΔΥ, ο προϋπολογισμός φέρνει αυξημένους φόρους για τους εργαζόμενους και προνόμια για μεγάλες επιχειρήσεις. Η Συνομοσπονδία επισημαίνει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, ενώ η κυβέρνηση επενδύει πάνω από 21 δισ. ευρώ στην πολεμική οικονομία.

Το 39ο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ εκφράζει επίσης αλληλεγγύη στις αγροτικές κινητοποιήσεις, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για αστυνομική βία και προσπάθεια κοινωνικού αυτοματισμού. «Ο αγώνας των αγροτών είναι κοινός με όλων των εργαζομένων ενάντια στη φτώχεια, την ακρίβεια και την εμπορευματοποίηση των πάντων», σημειώνει η Συνομοσπονδία.

