«Όχι» αγροτών στη συνάντηση με Μητσοτάκη – Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους

Με κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους απαντούν οι αγρότες στο κάλεσμα του πρωθυπουργού για διάλογο.

Πληροφορίες αναφέρουν πως κατά τη διάρκεια της κρίσιμης πανελλαδικής σύσκεψης στη Νίκαια αποφάσισαν αντ’ αυτού να καταθέσουν εγγράφως τα αιτήματά τους την Κυριακή και θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, αποκλείοντας τις εθνικές και τις παρακαμπτήριες οδούς την ερχόμενη Τρίτη ή Τετάρτη.

Οι αγρότες αποφάσισαν ότι, μέχρι να τοποθετηθεί η κυβέρνηση επί των ζητημάτων αυτών, δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τα μπλόκα, κάνοντας λόγο για προσχηματική πρόσκληση σε διάλογο.

Εκατοντάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι από περισσότερα από 40 μπλόκα σε όλη τη χώρα έδωσαν το “παρών” στη σύσκεψη, δηλώνοντας αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι να ικανοποιηθούν τα βασικά αιτήματά τους, τα οποία αφορούν το κόστος παραγωγής, τις καθυστερήσεις και το ύψος των επιδοτήσεων και άλλα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

«Χριστούγεννα και αλλαγή χρόνου στα μπλόκα μας»

Σύμφωνα με το thesspost.gr, την εισήγησή του, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς, Θωμάς Μόσχος, είπε να μην πάει κανείς τη Δευτέρα για διάλογο στο Μαξίμου και πρόσθεσε πως «όποιοι πάνε ξέρουν ποιοι είναι και τι θα πάρουν».

»Να καταργηθούν τα αγροτοδικεία για να γίνει η συνάντηση. Να έρθει ο πρωθυπουργός στα μπλόκα. Ως την Τρίτη ή Παρασκευή αν δεν θα μας δώσουν ό,τι θέλουμε, παραλύουμε τα πάντα», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Καρδίτσας από το μπλόκο του Ε-65, Κώστας Τζέλας, δήλωσε με νόημα ότι «ο πρωθυπουργός μια δεν ξέρει τα αιτήματα και την άλλη τα γνωρίζει. Δίνουμε το δικαίωμα στον πρωθυπουργό να διαβάσει τα αιτήματα και να δώσει λύσεις».

«Δεν κάνουμε πίσω αυτή είναι η κόκκινη γραμμή, καμία άλλη, δεν κάνουμε εκπτώσεις σε αυτά που διεκδικούμε. Και θέλουμε απαντήσεις, αν αυτοί εννοούν κάτι άλλο, νομίζω ότι θα αντέξουμε και τις γιορτές και να κάνουμε Χριστούγεννα και αλλαγή χρόνου στα μπλόκα μας», είπε.

«Το τανγκό χρειάζεται δύο»

«Εμείς είμαστε αποφασισμένοι όσο δεν υπάρχουν ακόμη απαντήσεις από την κυβέρνηση, τελειώνοντας τη σύσκεψη να του αποστείλουμε όλα μας τα αιτήματα, γιατί νομίζω έχει μπερδευτεί λίγο λέγοντας ότι κάθε περιοχή έχει τα δικά της, και περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις επί των αιτημάτων», ξεκαθάρισε ο Σωκράτης Αλειφτήρας, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου Νίκαιας, πριν μπει στο πολιτιστικό κέντρο.

»Θα πάμε σε έναν διάλογο, εάν και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και βρεθεί το πρόσφορο έδαφος δίνοντας απαντήσεις ως πρωθυπουργός της χώρας στα αιτήματα. Αλλιώς, θεωρούμε ότι είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης. Και μάλιστα, η ανακοίνωση μιας συνάντησης 24 ώρες πριν από την Πανελλαδική σύσκεψη, κάνει αυτό το πράγμα να το πιστεύουμε. Η κυβέρνηση λέει ότι το τανγκό χρειάζεται δύο, η συνάντηση για να κλειστεί χρειάζεται δύο, ο κ. Μητσοτάκης λειτούργησε αυθαίρετα κι έκλεισε συνάντηση μόνος του», πρόσθεσε.

Ανδριανός: «Η πόρτα μας είναι ανοιχτή»

Μιλώντας στην ΕΡΤ, το πρωί του Σαββάτου, ο Γ. Ανδριανός τόνισε ότι η κυβέρνηση διατηρεί ανοιχτές τις πόρτες επικοινωνίας.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναγνώρισε ότι ο πρωτογενής τομέας διέρχεται μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, ωστόσο υπογράμμισε ότι η κυβερνητική βούληση είναι ξεκάθαρη: η στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων, ώστε να παραμείνουν στον τόπο τους και να συνεχίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα.

«Ο πρωθυπουργός λοιπόν είπε ότι τη Δευτέρα σας περιμένει, το απόγευμα για να γίνουν συζητήσεις ρεαλιστικές πάνω σε μια βάση και σε συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία μπορούν να ικανοποιηθούν», ανέφερε.

«Η πόρτα είναι ανοιχτή. Είμαστε διατεθειμένοι να βρούμε λύσεις (…).Τους περιμένουμε και μετά τα λέμε», πρόσθεσε.

