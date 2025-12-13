search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 17:28
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.12.2025 15:28

«Όχι» αγροτών στη συνάντηση με Μητσοτάκη – Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους

13.12.2025 15:28
agrotes_nikaia_main

Με κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους απαντούν οι αγρότες στο κάλεσμα του πρωθυπουργού για διάλογο.

Πληροφορίες αναφέρουν πως κατά τη διάρκεια της κρίσιμης πανελλαδικής σύσκεψης στη Νίκαια αποφάσισαν αντ’ αυτού να καταθέσουν εγγράφως τα αιτήματά τους την Κυριακή και θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, αποκλείοντας τις εθνικές και τις παρακαμπτήριες οδούς την ερχόμενη Τρίτη ή Τετάρτη.

Οι αγρότες αποφάσισαν ότι, μέχρι να τοποθετηθεί η κυβέρνηση επί των ζητημάτων αυτών, δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τα μπλόκα, κάνοντας λόγο για προσχηματική πρόσκληση σε διάλογο.

Εκατοντάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι από περισσότερα από 40 μπλόκα σε όλη τη χώρα έδωσαν το “παρών” στη σύσκεψη, δηλώνοντας αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι να ικανοποιηθούν τα βασικά αιτήματά τους, τα οποία αφορούν το κόστος παραγωγής, τις καθυστερήσεις και το ύψος των επιδοτήσεων και άλλα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

«Χριστούγεννα και αλλαγή χρόνου στα μπλόκα μας»

Σύμφωνα με το thesspost.gr, την εισήγησή του, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς, Θωμάς Μόσχος, είπε να μην πάει κανείς τη Δευτέρα για διάλογο στο Μαξίμου και πρόσθεσε πως «όποιοι πάνε ξέρουν ποιοι είναι και τι θα πάρουν».

»Να καταργηθούν τα αγροτοδικεία για να γίνει η συνάντηση. Να έρθει ο πρωθυπουργός στα μπλόκα. Ως την Τρίτη ή Παρασκευή αν δεν θα μας δώσουν ό,τι θέλουμε, παραλύουμε τα πάντα», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Καρδίτσας από το μπλόκο του Ε-65, Κώστας Τζέλας, δήλωσε με νόημα ότι «ο πρωθυπουργός μια δεν ξέρει τα αιτήματα και την άλλη τα γνωρίζει. Δίνουμε το δικαίωμα στον πρωθυπουργό να διαβάσει τα αιτήματα και να δώσει λύσεις».

«Δεν κάνουμε πίσω αυτή είναι η κόκκινη γραμμή, καμία άλλη, δεν κάνουμε εκπτώσεις σε αυτά που διεκδικούμε. Και θέλουμε απαντήσεις, αν αυτοί εννοούν κάτι άλλο, νομίζω ότι θα αντέξουμε και τις γιορτές και να κάνουμε Χριστούγεννα και αλλαγή χρόνου στα μπλόκα μας», είπε.

«Το τανγκό χρειάζεται δύο»

«Εμείς είμαστε αποφασισμένοι όσο δεν υπάρχουν ακόμη απαντήσεις από την κυβέρνηση, τελειώνοντας τη σύσκεψη να του αποστείλουμε όλα μας τα αιτήματα, γιατί νομίζω έχει μπερδευτεί λίγο λέγοντας ότι κάθε περιοχή έχει τα δικά της, και περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις επί των αιτημάτων», ξεκαθάρισε ο Σωκράτης Αλειφτήρας, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου Νίκαιας, πριν μπει στο πολιτιστικό κέντρο.

»Θα πάμε σε έναν διάλογο, εάν και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και βρεθεί το πρόσφορο έδαφος δίνοντας απαντήσεις ως πρωθυπουργός της χώρας στα αιτήματα. Αλλιώς, θεωρούμε ότι είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης. Και μάλιστα, η ανακοίνωση μιας συνάντησης 24 ώρες πριν από την Πανελλαδική σύσκεψη, κάνει αυτό το πράγμα να το πιστεύουμε. Η κυβέρνηση λέει ότι το τανγκό χρειάζεται δύο, η συνάντηση για να κλειστεί χρειάζεται δύο, ο κ. Μητσοτάκης λειτούργησε αυθαίρετα κι έκλεισε συνάντηση μόνος του», πρόσθεσε.

Ανδριανός: «Η πόρτα μας είναι ανοιχτή»

Μιλώντας στην ΕΡΤ, το πρωί του Σαββάτου, ο Γ. Ανδριανός τόνισε ότι η κυβέρνηση διατηρεί ανοιχτές τις πόρτες επικοινωνίας.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναγνώρισε ότι ο πρωτογενής τομέας διέρχεται μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, ωστόσο υπογράμμισε ότι η κυβερνητική βούληση είναι ξεκάθαρη: η στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων, ώστε να παραμείνουν στον τόπο τους και να συνεχίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα.

«Ο πρωθυπουργός λοιπόν είπε ότι τη Δευτέρα σας περιμένει, το απόγευμα για να γίνουν συζητήσεις ρεαλιστικές πάνω σε μια βάση και σε συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία μπορούν να ικανοποιηθούν», ανέφερε.

«Η πόρτα είναι ανοιχτή. Είμαστε διατεθειμένοι να βρούμε λύσεις (…).Τους περιμένουμε και μετά τα λέμε», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Κληρικοί στο πλευρό των αγροτών – Επιστολές στήριξης από Μητροπολίτες

Οι αγρότες στο μπλόκο Καλπακίου έβγαλαν στον δρόμο φέρετρο – «Η αγροτιά βρίσκεται στην τελική ευθεία προς τον αφανισμό» (Photos)

Δολοφονίες στη Φοινικούντα: Απολογούνται τη Δευτέρα ο ανιψιός και ο φίλος του ως ηθικοί αυτουργοί – Επιμένουν στην αθωότητά τους (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Δραματική έκκληση από τον πατέρα του 33χρονου ιατρού που αγνοείται – «Όποιος γνωρίζει κάτι να ενημερώσει τις Αρχές»

PAULOS_MARINAKHS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης σε αγρότες: Ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους

texas-21
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στο Τέξας: 15χρονος δολοφόνησε την οικογένεια της πρώην κοπέλας του

toyota_usv_main
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

C-HR+: Το νέο SUV της Toyota που καίει 2,7 ευρώ στα 100 km και έχει 11 χρόνια εγγύηση

mploko_astynomia_1510_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Μεθυσμένη οδηγός έπεσε πάνω σε σταθμευμένα Ι.Χ.

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

kriti (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση μεταξύ Κυρανάκη και Πελετίδη για τον σιδηρόδρομο: «Τι την περάσατε την Πάτρα;», «Μήπως δεν θέλετε να φτάσει το τρένο;»

hybrid-car_1212_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα αυτοκίνητα που αγόρασαν σχεδόν 6 στους 10 Έλληνες τον Νοέμβριο

xiletzakis myron 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης έλεγε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του έβαλε… κατά λάθος 200 εκατ. στον λογαριασμό του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 17:27
kriti_exafanisi
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Δραματική έκκληση από τον πατέρα του 33χρονου ιατρού που αγνοείται – «Όποιος γνωρίζει κάτι να ενημερώσει τις Αρχές»

PAULOS_MARINAKHS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης σε αγρότες: Ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους

texas-21
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στο Τέξας: 15χρονος δολοφόνησε την οικογένεια της πρώην κοπέλας του

1 / 3