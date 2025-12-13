Πανελλαδική σύσκεψη αγροτών στη Νίκαια: «Ο κ. Μητσοτάκης έκλεισε συνάντηση μόνος του» – Ο διάλογος θα ανοίξει μόνο υπό προϋποθέσεις (Videos)

Στην κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας, που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 12, θα κριθεί το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων, με τους πρωταγωνιστές των μπλόκων να δηλώνουν πως δεν θα κάνουν πίσω αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Απαντώντας στο κάλεσμα του πρωθυπουργού για διάλογο, αγρότες και κτηνοτρόφοι διαμηνύουν πως διάλογος μπορεί να υπάρξει μόνο εάν η κυβέρνηση απαντήσει στα αιτήματά τους και επισημαίνουν πως σε διαφορετική περίπτωση θα εκλάβουν την πρόσκληση του πρωθυπουργού ως επικοινωνιακό τρικ, που μεθοδικά ανακοινώθηκε μόλις 24 ώρες πριν την πανελλαδική σύσκεψη της Λάρισας.

«Το τανγκό χρειάζεται δύο»

«Εμείς είμαστε αποφασισμένοι όσο δεν υπάρχουν ακόμη απαντήσεις από την κυβέρνηση, τελειώνοντας τη σύσκεψη να του αποστείλουμε όλα μας τα αιτήματα, γιατί νομίζω έχει μπερδευτεί λίγο λέγοντας ότι κάθε περιοχή έχει τα δικά της, και περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις επί των αιτημάτων», ξεκαθάρισε ο Σωκράτης Αλειφτήρας, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου Νίκαιας, πριν μπει στο πολιτιστικό κέντρο.

»Θα πάμε σε έναν διάλογο, εάν και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και βρεθεί το πρόσφορο έδαφος δίνοντας απαντήσεις ως πρωθυπουργός της χώρας στα αιτήματα. Αλλιώς, θεωρούμε ότι είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης. Και μάλιστα, η ανακοίνωση μιας συνάντησης 24 ώρες πριν από την Πανελλαδική σύσκεψη, κάνει αυτό το πράγμα να το πιστεύουμε. Η κυβέρνηση λέει ότι το τανγκό χρειάζεται δύο, η συνάντηση για να κλειστεί χρειάζεται δύο, ο κ. Μητσοτάκης λειτούργησε αυθαίρετα κι έκλεισε συνάντηση μόνος του», πρόσθεσε.

Αγρότης από τη Λάρισα σημείωσε πως η σημερινή σύσκεψη θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις των αγροτών, τονίζοντας πως ο αγροτικός κόσμος αρνείται να παρεβρεθεί σε έναν ακόμη προσχηματικό διάλογο.

«Σήμερα σε αυτή τη σύσκεψη που γίνεται στη Νίκαια, θα συζητηθούν τα πάντα. Από τα αιτήματα, μέχρι και η περαιτέρω στάση μας. Πολλές φορές το έχουμε ξαναπεί, ότι η περαιτέρω στάση μας θα εξαρτηθεί από τη στάση της κυβέρνησης. Απλά, δεν μπορούμε να πάμε σε έναν ακόμη προσχηματικό διάλογο. Δεν έχουμε χρονικούς ορίζοντες, έχουμε υπάρξει και 40 μέρες πάνω στον δρόμο. Ελπίζω να μη χρειαστεί και τώρα. Να δοθούν οι λύσεις αυτές που χρειάζεται για να συνεχίσουμε να παράγουμε, να επιβιώσουμε», σημείωσε.

Εκπρόσωποι από 40 μπλόκα

Στη σημερινή σύσκεψη αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 40 μπλόκα σε όλη τη χώρα, ενώ οι κινητοποιήσεις βρίσκονται ήδη στη 14η ημέρα τους.

Τα αιτήματα των αγροτών αφορούν κυρίως το αυξημένο κόστος παραγωγής, τη σημαντική απώλεια εισοδήματος, τις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, τις καθυστερήσεις και το ύψος των επιδοτήσεων. Όπως επισημαίνουν, το σημερινό οικονομικό περιβάλλον καθιστά μη βιώσιμη την ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα, οδηγώντας πολλούς –κυρίως νέους ανθρώπους– στη σκέψη να εγκαταλείψουν το επάγγελμα.

Ανδριανός: «Η πόρτα μας είναι ανοιχτή»

Μιλώντας στην ΕΡΤ, το πρωί του Σαββάτου, ο Γ. Ανδριανός τόνισε ότι η κυβέρνηση διατηρεί ανοιχτές τις πόρτες επικοινωνίας.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναγνώρισε ότι ο πρωτογενής τομέας διέρχεται μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, ωστόσο υπογράμμισε ότι η κυβερνητική βούληση είναι ξεκάθαρη: η στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων, ώστε να παραμείνουν στον τόπο τους και να συνεχίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα.

«Ο πρωθυπουργός λοιπόν είπε ότι τη Δευτέρα σας περιμένει, το απόγευμα για να γίνουν συζητήσεις ρεαλιστικές πάνω σε μια βάση και σε συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία μπορούν να ικανοποιηθούν», ανέφερε.

«Η πόρτα είναι ανοιχτή. Είμαστε διατεθειμένοι να βρούμε λύσεις (…).Τους περιμένουμε και μετά τα λέμε», πρόσθεσε.

