Δεν το κουνάνε από τα μπλόκα οι αγρότες – Σήμερα η κρίσιμη συνάντηση στη Λάρισα

«Καλά Χριστούγεννα από τα μπλόκα» εύχονται στην κυβέρνηση οι αγρότες, λίγες ώρες πριν την κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη σήμερα στη Νίκαια.

«Πρώτα θα μας λύσουν τα προβλήματα και μετά θα συναντηθούμε» διαμηνύουν, αποκαλύπτοντας διαθέσεις για την πρόσκληση του πρωθυπουργού για συνάντηση στο Μαξίμου την προσεχή Δευτέρα.

Με τρακτέρ στα γραφεία κυβερνητικών βουλευτών

Στο μεταξύ, το απόγευμα της Παρασκευής, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, κλιμακώνοντας τον αγώνα τους, πραγματοποίησαν «απόβαση» με τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας και επισκέφθηκαν διαδοχικά τα γραφεία των τριών κυβερνητικών βουλευτών του νομού.

Πρώτος σταθμός ήταν το γραφείο του βουλευτή της ΝΔ, Χρήστου Καπετάνου όπου οι αγρότες πέταξαν από έξω συμβολικά μπάλες με άχυρα. «Οι αγρότες δεν τρώμε σανό» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ιορδάνης Ιωαννίδης, εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής του Μπλόκου Νίκαιας.

Οι αγρότες λένε ότι δεν θα προσέλθουν σε κανένα διάλογο αν δεν δεσμευτεί η κυβέρνηση να λύσει τα ζητήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής, ενώ οι εισηγήσεις από το μπλόκο της Νίκαιας για την αυριανή Πανελλαδική σύσκεψη θα είναι σε κλίμα κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

«Δεν πάμε σε κανέναν διάλογο για να ακούσουμε τις ίδιες υποσχέσεις! Θέλουμε λύσεις εδώ και τώρα. Δεν κάνουμε βήμα πίσω από τον αγώνα μας στα μπλόκα», πρόσθεσε.

Το ίδιο έγινε και έξω από το γραφείο του βουλευτή της ΝΔ, Μάξιμου Χαρακόπουλου ενώ η διαμαρτυρία τους ολοκληρώθηκε έξω από το γραφείο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστου Κέλλα.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να μην αποχωρήσουν «ούτε έναν πόντο από τα μπλόκα», εάν δεν υπάρξουν ουσιαστικές παρεμβάσεις για τον αγροκτηνοτροφικό τομέα.

«Αυτό που προέχει είναι η κλιμάκωση του αγώνα μας, που αύριο θα βρεθούμε όλα τα μπλόκα της χώρας να αποφασίσουμε από κοινού στη Νίκαια. Διάλογος θα γίνει πάνω στα αιτήματα μας που τα γνωρίζει καλά ο πρωθυπουργός», τόνισε μεταξύ άλλων, ο Σωκράτης Αλειφτήρας, εκ μέρους του μπλόκου Νίκαιας.

«Αύριο (σσ. σήμερα Σάββατο) θα απαντήσουμε ενωμένοι στο επικοινωνιακό παιχνίδι του κ. Μητσοτάκη» ανέφερε ο κ. Αλειφτήρας απαντώντας σε ερώτηση για την πρόταση του πρωθυπουργού για συνάντηση.

Μεγάλη κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη

Μεγάλο συλλαλητήριο των αγροτών πραγματοποιήθηκε, χθες Παρασκευή, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με τους αγρότες να αποκλείουν συμβολικά την πύλη του λιμανιού. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η προσέλευση τους, με κόρνες, σημαίες και καπνογόνα, ενώ κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης έγινε γνωστό και το άνοιγμα για ραντεβού με την Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν αγρότες από το νομό Θεσσαλονίκης, αλλά και όμορους νομούς. Οι αγρότες αυτή την ώρα έχουν αποχωρήσει σταδιακά και επανέρχεται η κυκλοφορία στην πόλη σε κανονικούς ρυθμούς. Οι αγρότες ολοκλήρωσαν την κινητοποίησή τους, δύο ώρες νωρίτερα από τον αρχικό τους προγραμματισμό σε συνεννόηση με τις αρχές και συντονισμένα όπως έφτασαν στο λιμάνι, συντονισμένα αποχώρησαν, ενώ ανοίγουν κανονικά οι πύλες στο λιμάνι και οι αγρότες επιστρέφουν στα μπλόκα τους.

Οι αγρότες, όπως όλα δείχνουν, απορρίπτουν το ραντεβού με Μητσοτάκη, καθώς οι εκπρόσωποι των μπλόκων εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί και επικριτικοί.

