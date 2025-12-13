search
ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 09:03
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.12.2025 08:07

Δεν το κουνάνε από τα μπλόκα οι αγρότες – Σήμερα η κρίσιμη συνάντηση στη Λάρισα

13.12.2025 08:07
trakter 3 new

«Καλά Χριστούγεννα από τα μπλόκα» εύχονται στην κυβέρνηση οι αγρότες, λίγες ώρες πριν την κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη σήμερα στη Νίκαια.

«Πρώτα θα μας λύσουν τα προβλήματα και μετά θα συναντηθούμε» διαμηνύουν, αποκαλύπτοντας διαθέσεις για την πρόσκληση του πρωθυπουργού για συνάντηση στο Μαξίμου την προσεχή Δευτέρα.

Με τρακτέρ στα γραφεία κυβερνητικών βουλευτών

Στο μεταξύ, το απόγευμα της Παρασκευής, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, κλιμακώνοντας τον αγώνα τους, πραγματοποίησαν «απόβαση» με τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας και επισκέφθηκαν διαδοχικά τα γραφεία των τριών κυβερνητικών βουλευτών του νομού.

Πρώτος σταθμός ήταν το γραφείο του βουλευτή της ΝΔ, Χρήστου Καπετάνου όπου οι αγρότες πέταξαν από έξω συμβολικά μπάλες με άχυρα. «Οι αγρότες δεν τρώμε σανό» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ιορδάνης Ιωαννίδης, εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής του Μπλόκου Νίκαιας.

Οι αγρότες λένε ότι δεν θα προσέλθουν σε κανένα διάλογο αν δεν δεσμευτεί η κυβέρνηση να λύσει τα ζητήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής, ενώ οι εισηγήσεις από το μπλόκο της Νίκαιας για την αυριανή Πανελλαδική σύσκεψη θα είναι σε κλίμα κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

«Δεν πάμε σε κανέναν διάλογο για να ακούσουμε τις ίδιες υποσχέσεις! Θέλουμε λύσεις εδώ και τώρα. Δεν κάνουμε βήμα πίσω από τον αγώνα μας στα μπλόκα», πρόσθεσε.

Το ίδιο έγινε και έξω από το γραφείο του βουλευτή της ΝΔ, Μάξιμου Χαρακόπουλου ενώ η διαμαρτυρία τους ολοκληρώθηκε έξω από το γραφείο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστου Κέλλα.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να μην αποχωρήσουν «ούτε έναν πόντο από τα μπλόκα», εάν δεν υπάρξουν ουσιαστικές παρεμβάσεις για τον αγροκτηνοτροφικό τομέα.

«Αυτό που προέχει είναι η κλιμάκωση του αγώνα μας, που αύριο θα βρεθούμε όλα τα μπλόκα της χώρας να αποφασίσουμε από κοινού στη Νίκαια. Διάλογος θα γίνει πάνω στα αιτήματα μας που τα γνωρίζει καλά ο πρωθυπουργός», τόνισε μεταξύ άλλων, ο Σωκράτης Αλειφτήρας, εκ μέρους του μπλόκου Νίκαιας.

«Αύριο (σσ. σήμερα Σάββατο) θα απαντήσουμε ενωμένοι στο επικοινωνιακό παιχνίδι του κ. Μητσοτάκη» ανέφερε ο κ. Αλειφτήρας απαντώντας σε ερώτηση για την πρόταση του πρωθυπουργού για συνάντηση.

Μεγάλη κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη

Μεγάλο συλλαλητήριο των αγροτών πραγματοποιήθηκε, χθες Παρασκευή, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με τους αγρότες να αποκλείουν συμβολικά την πύλη του λιμανιού. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η προσέλευση τους, με κόρνες, σημαίες και καπνογόνα, ενώ κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης έγινε γνωστό και το άνοιγμα για ραντεβού με την Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν αγρότες από το νομό Θεσσαλονίκης, αλλά και όμορους νομούς. Οι αγρότες αυτή την ώρα έχουν αποχωρήσει σταδιακά και επανέρχεται η κυκλοφορία στην πόλη σε κανονικούς ρυθμούς. Οι αγρότες ολοκλήρωσαν την κινητοποίησή τους, δύο ώρες νωρίτερα από τον αρχικό τους προγραμματισμό σε συνεννόηση με τις αρχές και συντονισμένα όπως έφτασαν στο λιμάνι, συντονισμένα αποχώρησαν, ενώ ανοίγουν κανονικά οι πύλες στο λιμάνι και οι αγρότες επιστρέφουν στα μπλόκα τους.

Οι αγρότες, όπως όλα δείχνουν, απορρίπτουν το ραντεβού με Μητσοτάκη, καθώς οι εκπρόσωποι των μπλόκων εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί και επικριτικοί.

Διαβάστε επίσης:

Το πάρκο είχε τη δική του ιστορία

Ο Άρης Μουγκοπέτρος αποκαλύπτει τις σκοτεινές αλήθειες του λαϊκού πάλκου μέσα από το βιβλίο του

Καιρός: Έρχεται κρύο στα βόρεια το Σάββατο – Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε κεντρική και νότια Ελλάδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
doro_xristougennon_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιθεώρηση Εργασίας: Μπαράζ ελέγχων με την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων δώσε νέο τιτλο

eforia-ofeiles
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η «ομηρία» από χρέη: Απαλλαγή από ποινικές διώξεις και διπλή ρύθμιση – Ανακούφιση για επαγγελματίες και νοικοκυριά

tanker
ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: Ανακοίνωσε κατάσχεση τάνκερ στον κόλπο του Ομάν – «Μετέφερε 6 εκατομμύρια λίτρα λαθραίου ντίζελ»

embryologist_mixing_new
ΥΓΕΙΑ

«Γονίδιο του καρκίνου»: Τι αποκαλύπτει καθηγήτρια Γενετικής για τον Δανό δότη

ellaktor_new
BUSINESS

Ελλάκτωρ: Προσωρινό μέρισμα 0,50 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025

Δείτε όλες τις ειδήσεις
foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

tatoi_8
ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

xiletzakis myron 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης έλεγε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του έβαλε… κατά λάθος 200 εκατ. στον λογαριασμό του

kriti (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση μεταξύ Κυρανάκη και Πελετίδη για τον σιδηρόδρομο: «Τι την περάσατε την Πάτρα;», «Μήπως δεν θέλετε να φτάσει το τρένο;»

zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025 08:59
doro_xristougennon_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιθεώρηση Εργασίας: Μπαράζ ελέγχων με την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων δώσε νέο τιτλο

eforia-ofeiles
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η «ομηρία» από χρέη: Απαλλαγή από ποινικές διώξεις και διπλή ρύθμιση – Ανακούφιση για επαγγελματίες και νοικοκυριά

tanker
ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: Ανακοίνωσε κατάσχεση τάνκερ στον κόλπο του Ομάν – «Μετέφερε 6 εκατομμύρια λίτρα λαθραίου ντίζελ»

1 / 3