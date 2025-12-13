Ο Άρης Μουγκοπέτρος αποκαλύπτει τις σκοτεινές αλήθειες του λαϊκού πάλκου μέσα από το βιβλίο του

Η πρόσφατη έκρηξη του Βαλάντη προς τους μουσικούς του, ένα περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο και έκανε τον γύρο του διαδικτύου, έφερε στο δημόσιο διάλογο το ερώτημα τι πραγματικά συμβαίνει στα παρασκήνια του λαϊκού τραγουδιού;

Ο Άρης Μουγκοπέτρος, ένας από τους πιο αναγνωρισμένους δεξιοτέχνες του κλαρίνου, ήταν από τους πρώτους που τοποθετήθηκαν δημόσια, καταδικάζοντας απερίφραστα τη συμπεριφορά του τραγουδιστή και υπενθυμίζοντας ότι πίσω από τα φώτα, η αλήθεια σπάνια μοιάζει με αυτό που βλέπει ο κόσμος.

Ακόμη και αν ο Βαλάντης ζήτησε συγνώμη για την απρεπή συμπεριφορά του την οποία προσπάθησε μάταια να δικαιολογήσει, ο Άρης Μουγκοπέτρος με μια ανάρτηση στο Instagram, έγραψε πως «οι μουσικοί μας, οι περισσότεροι, είναι ψυχούλες και στην κυριολεξία είναι οι αφανείς ήρωες», υπογραμμίζοντας ότι η συμβολή τους στη σκηνική παρουσία ενός τραγουδιστή είναι καταλυτική.

Το φτύσιμο του Βαλάντη – μια εικόνα που προκάλεσε οργή στο κοινό – για τον ίδιο ήταν απλώς η κορυφή ενός παγόβουνου. «Ακόμη και το φτύσιμο είναι πολύ λίγο», ανέφερε, συμπληρώνοντας ότι εκείνος και πολλοί συνάδελφοί του έχουν ζήσει καταστάσεις πολύ πιο ταπεινωτικές, πολύ πιο επικίνδυνες.

Μερικές από αυτές τις περιγράφει ο ίδιος – χωρίς ονόματα – στο βιβλίο του με τίτλο 13-33 από τις εκδόσεις Πεδίο. Εκεί ο Μουγκοπέτρος ξετυλίγει, χωρίς ωραιοποίηση, τις εμπειρίες που τον καθόρισαν.

Στο δέκατο κεφάλαιο με τίτλο «πανηγύρια και metoo» ο συγγραφέας αναφέρει μεταξύ άλλων: «Το γνωστό κίνημα #MeToo βοήθησε πολλές γυναίκες να ανοίξουν επιτέλους το στόμα τους και να μιλήσουν ανοιχτά για σεξουαλικές επιθέσεις που έχουν δεχθεί, για τον εκφοβισμό και την υποτίμηση που υπέστησαν στον χώρο της εργασίας τους. Δυστυχώς αν ανοίξουν τα στόματα στον χώρο των πανηγυριών ο κόσμος θα μάθει πράγματα που μπρος τους αυτά που έχουν ακουστεί για το ελληνικό θέατρο ωχριούν. Έχει συμβεί να έχω γίνει μάρτυρας πολλών τέτοιων περιστατικών όπου τραγουδίστριες εξαναγκάστηκαν να υποκύψουν στις άρρωστες επιθυμίες κάποιων ανδρών για να έχουν μια θέση στη δουλειά. Επομένως τα ξέρω από πρώτο χέρι και θλίβομαι πραγματικά για όλους αυτούς τους εκβιασμούς με τίμημα να γίνει κάποια τραγουδίστρια «όνομα». Πόσες έχουν ανεχτεί να τις χαϊδεύουν μόνο και μόνο για να μην χάσουν τη δουλειά τους. Τη βρομιά που υπάρχει στον χώρο των πανηγυριών σε σχέση με αυτό το θέμα, δεν θα τη συναντήσεις πουθενά αλλού και σίγουρα όχι στο θέατρο. Στα πανηγύρια οι γυναίκες έχουν υποστεί χειρότερα πράγματα».

Ενώ σε άλλο σημείο γράφει ο Άρης Μουγκοπέτρος: «Το πάλκο δεν είναι αυτό που φαίνεται στον κόσμο. Υπάρχουν παρασκήνια που δεν διακρίνονται από τους θαμώνες, αλλά εντυπώνονται μέσα σου». Από τα πρώτα του βήματα, μόλις 12-13 ετών, ήρθε αντιμέτωπος με μια σκληρή πραγματικότητα. «Ήμουν παιδί και με εκμεταλλεύονταν… Τις ύβρεις, τα μεθυσμένα λόγια, την απαξίωση, δεν γίνεται να τα μεταφέρω όλα». Οι «μεγάλοι» του χώρου, όπως τους αποκαλεί, πολλές φορές όχι μόνο τον ταπείνωναν, αλλά «δεν μου έβγαζαν καν μεροκάματο», αφήνοντάς τον χωρίς χρήματα και την οικογένειά του σε δύσκολη θέση.

Η οικονομική εκμετάλλευση ήταν κανόνας, όχι εξαίρεση. «Είχε γίνει νόμος να σου παίρνουν τα χρήματά σου», σημειώνει χαρακτηριστικά. Πολλές φορές έπαιζε χωρίς αμοιβή, άλλες φορές πλήρωνε ακόμη και κεράσματα θαμώνων από την τσέπη του. «Δεν είναι σχήμα λόγου… όντως δούλευα χωρίς να παίρνω ούτε ένα ευρώ». Παράλληλα, περιγράφει με λεπτομέρεια την πρακτική ορισμένων τραγουδιστών που «έκλεβαν τα τυχερά» στα πανηγύρια, κλείνοντας συμφωνίες με επιχειρηματίες για λογαριασμό του και κρατώντας το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που αναλογούσαν στον ίδιο.

Το πιο σοκαριστικό, όμως, είναι ίσως τα περιστατικά βίας που βίωσε ή παρακολούθησε. Ένα από αυτά σημάδεψε ανεξίτηλα τη μνήμη του: «Ο τραγουδιστής πίεζε μια νεαρή συνάδελφό του να συνευρεθεί μαζί του. Όταν εκείνη αρνήθηκε, αυτός τράβηξε πιστόλι». Ο Μουγκοπέτρος, τότε μόλις 15 ετών, θυμάται πως η κοπέλα ξέσπασε σε κλάματα και μόνο τότε εκείνος ο τραγουδιστής την άφησε ήσυχη. «Δεν είχα τα εργαλεία για να επεξεργαστώ τέτοια μορφή βίας», γράφει, περιγράφοντας τον τρόμο και την αίσθηση αδυναμίας που ένιωσε.

Η απόφασή του να καταγράψει αυτές τις εμπειρίες στο βιβλίο του, όπως αποκαλύπτει, προκάλεσε έντονη ενόχληση. «Δέχομαι απειλητικά τηλεφωνήματα… να προσέχω τι θα γράψω», αναφέρει. Όμως δηλώνει αποφασισμένος να μη σιωπήσει: «Δεν με φοβίζει τίποτα. Ξέρουν ότι τώρα πια δεν τους έχω ανάγκη», αναφερόμενος σε ανθρώπους του χώρου στον οποίο δραστηριοποιείται τα τελευταία 20 χρόνια.

Παράλληλα, στην ανάρτησή του για το περιστατικό με τον Βαλάντη επισημαίνει τη δυσκολία που έχουν οι μουσικοί να μιλήσουν δημόσια: «Είναι πολύ δύσκολο να βγει αυτό προς τα έξω, γιατί ο κύκλος μας δεν είναι τόσο γνωστός όσο του θεάτρου…». Και σπεύδει να διευκρινίσει πως δεν επιτίθεται σε άλλους χώρους· απλώς λέει την αλήθεια για τον δικό του: «Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι από τους χειρότερους».

Το βιβλίο του Μουγκοπέτρου, όμως, δεν είναι μονόχρωμο. Αναγνωρίζει ότι υπάρχουν και φωτεινές πλευρές: «Δεν είναι όλα μαύρα… υπάρχουν συνάδελφοι ψυχάρες και καλλιτεχνάρες». Και, παρά τις δυσκολίες, θεωρεί ότι τα πράγματα αλλάζουν σιγά-σιγά, ίσως επειδή κάποιοι πλέον φοβούνται ότι οι πράξεις τους θα αποκαλυφθούν ή επειδή οι νεότεροι μουσικοί, πιο συνειδητοποιημένοι, δεν αναπαράγουν τέτοιες συμπεριφορές.

Ωστόσο, η μεγάλη του αγωνία παραμένει μία: να μάθει ο κόσμος την αλήθεια πίσω από τη διασκέδαση. «Καλά κάνει ο κόσμος και διασκεδάζει στα πανηγύρια», λέει, «αλλά θα πρέπει να μάθει πως πίσω από όλο αυτό υπάρχουν άνθρωποι που δεινοπαθούν». Μουσικοί που ταπεινώνονται, τραγουδίστριες που υποκύπτουν σε πιέσεις για να μη χάσουν το μεροκάματο, νέοι καλλιτέχνες που αντιμετωπίζουν καθημερινά την κακοποίηση ως “κανόνα”.

Ο Μουγκοπέτρος δεν ζητάει πολλά. Ζητάει σεβασμό· το αυτονόητο που συχνά λείπει. Και κλείνει τόσο την ανάρτηση όσο και το δικό του αφήγημα με μια φράση που κρύβει μέσα της μια ολόκληρη φιλοσοφία, αλλά και ένα αίτημα για αλλαγή: «Κανείς δεν είναι σκλάβος κανενός».

