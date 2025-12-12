ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς έστησε την κομπίνα η εγκληματική οργάνωση – Ο Χιλετζάκης , ο Λαμπράκης και οι παράνομες επιδοτήσεις-μαμούθ

Στη σύλληψη 15 ατόμων, μελών εγκληματικής οργάνωσης που λυμαινόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ εισπράττοντας επιδοτήσεις με ψευδείς βεβαιώσεις, προχώρησε το ελληνικό FBI στις Αρχάνες Ηρακλείου.

Μεταξύ των συλληφθέντων, ο φερόμενος ως αρχηγός, ο γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής Μύρων Χιλεντζάκης, μέλη της οικογενείας του, ο λογιστής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γιώργος Λαμπράκης, που είναι και κουμπάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, αγρότες και δικηγόροι.

Το κύκλωμα ήταν οργανωμένο, με δομή και συγκεκριμένους ρόλους για κάθε εμπλεκόμενο. Τα νήματα φέρεται να κινούσε ο Μύρωνας Χιλετζάκης, ο πιο προβεβλημένος γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής της Κρήτης, με μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα και μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Κατηγορείται ότι συντόνιζε τις διαδικασίες υποβολής ψευδών δηλώσεων για αγροτικές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, και έτσι εισέπρατταν εκατομμύρια. Μέσα σε επτά χρόνια, από το 2019 αλλά και το 2025 που είχε ξεκινήσει η έρευνα, το κύκλωμα είχε αποκομίσει 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Οι ψευδείς δηλώσεις υποβάλλονταν μέσω της Εθνικής Ένωσης Μικρών Αγροτικών Συνεταιρισμών, στην οποία ο Χιλετζάκης ήταν πρόεδρος. Έδρα τους ήταν οι Αρχάνες Ηρακλείου. Ο ίδιος συμμετείχε τις τελευταίες ημέρες στις κινητοποιήσεις που έκαναν οι αγρότες στο Ηράκλειο, όχι όμως στα επεισόδια.

Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι και η σύζυγός του, η πεθερά του και η αδελφή του, τα ονόματα των οποίων σύμφωνα με πληροφορίες εμφανίζονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους πιστώθηκαν παράνομες επιδοτήσεις.

Ο λογιστής Λαμπράκης και η σύζυγός του στα χέρια των αρχών

Ανάμεσα στα 14 άτομα που έχουν συλληφθεί είναι και η δικηγόρος Ηρακλείου Χρυσάνθη Κουτάντου αλλά και ο σύζυγός της διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και λογιστής, Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος και ο οποίος διαγράφηκε από το ΠΑΣΟΚ μετά τη σύλληψή του.

Τα μέλη του κυκλώματος δήλωναν ακόμα και εκτάσεις που ανήκαν σε άτομα που είχαν πεθάνει ή και εκτάσεις που για διάφορους λόγους δεν είχαν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες τους.

Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Παρασκευής με δεκάδες προσαγωγές ατόμων που έγιναν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου και από τις οποίες οι 15 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 42 κατηγορούμενοι και η επιχείρηση του ελληνικού FBI πραγματοποιήθηκε μετά την εντολή για προκαταρκτική έρευνα από την ευρωπαϊκή εισαγγελέα που έχει αναλάβει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην Αθήνα θα μεταχθούν οι συλληφθέντες

Εν τω μεταξύ το Σάββατο αναμένεται να γίνει η μεταγωγή των 14 συλληφθέντων στην Αθήνα, από την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, όπου κρατούνται, καθώς την υπόθεση χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Στο Ηράκλειο επικρατεί παγωμάρα, καθώς ο συγκεκριμένος γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής πέραν του ότι ήταν πασίγνωστος σε τοπικό επίπεδο, σχεδόν σε καθημερινή βάση φιλοξενούνταν και σε τηλεοπτικά πάνελ και σε ραδιοφωνικές εκπομπές, μεταφέροντας τα αιτήματα των αγροτών, ενώ οι αγρότες περιμένουν και τις εξελίξεις από τη διήμερη συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποί τους με τον Κωστή Χατζηδάκη και τον Κώστα Τσιάρα στην Αθήνα. Επίσης, σύμφωνα με τη ΕΡΤ, πάρα πολύ γνωστό πρόσωπο ήταν και ο λογιστής και δικηγόρος σύζυγός του.

Οι έρευνες συνεχίζονται.

Διαβαστε επίσης:

Δεν το κουνάνε από τα μπλόκα οι αγρότες, με το βλέμμα στο πανελλαδικό συντονιστικό του Σαββάτου – «Δεν τρώμε σανό»

Κορωπί: Μοτοσικλετιστής επιτέθηκε σε σχολικό που μετέφερε μαθητές – Τους πέταξε σφυρί

Εντόπισαν την Ελεονώρα Ζουγανέλη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ – Της αφαιρέθηκε το δίπλωμα