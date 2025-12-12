search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 21:41
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.12.2025 20:40

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς έστησε την κομπίνα η εγκληματική οργάνωση – Ο Χιλετζάκης , ο Λαμπράκης και οι παράνομες επιδοτήσεις-μαμούθ

12.12.2025 20:40
XORAFI-eurokinissi
αρχείου Eurokinissi

Στη σύλληψη 15 ατόμων, μελών εγκληματικής οργάνωσης που λυμαινόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ εισπράττοντας επιδοτήσεις με ψευδείς βεβαιώσεις, προχώρησε το ελληνικό FBI στις Αρχάνες Ηρακλείου.

Μεταξύ των συλληφθέντων, ο φερόμενος ως αρχηγός, ο γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής Μύρων Χιλεντζάκης, μέλη της οικογενείας του, ο λογιστής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γιώργος Λαμπράκης, που είναι και κουμπάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη,  αγρότες και δικηγόροι.

Το κύκλωμα ήταν οργανωμένο, με δομή και συγκεκριμένους ρόλους για κάθε εμπλεκόμενο. Τα νήματα φέρεται να κινούσε ο Μύρωνας Χιλετζάκης, ο πιο προβεβλημένος  γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής της Κρήτης, με μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα και μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Κατηγορείται ότι συντόνιζε τις διαδικασίες υποβολής ψευδών δηλώσεων για αγροτικές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, και έτσι εισέπρατταν εκατομμύρια. Μέσα σε επτά χρόνια, από το 2019 αλλά και το 2025 που είχε ξεκινήσει η έρευνα, το κύκλωμα είχε αποκομίσει 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Οι ψευδείς δηλώσεις υποβάλλονταν μέσω  της Εθνικής Ένωσης Μικρών Αγροτικών Συνεταιρισμών, στην οποία ο Χιλετζάκης ήταν πρόεδρος. Έδρα τους ήταν οι Αρχάνες Ηρακλείου. Ο ίδιος συμμετείχε τις τελευταίες ημέρες στις κινητοποιήσεις που έκαναν οι αγρότες στο Ηράκλειο, όχι όμως στα επεισόδια.

Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι και η σύζυγός του, η πεθερά του και η αδελφή του, τα ονόματα των οποίων σύμφωνα με πληροφορίες εμφανίζονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους πιστώθηκαν παράνομες επιδοτήσεις.

Ο λογιστής Λαμπράκης και η σύζυγός του στα χέρια των αρχών

Ανάμεσα στα 14 άτομα που έχουν συλληφθεί είναι και η δικηγόρος Ηρακλείου Χρυσάνθη Κουτάντου αλλά και ο σύζυγός της διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και λογιστής, Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος φέρεται να είχε κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος και ο οποίος διαγράφηκε από το ΠΑΣΟΚ μετά τη σύλληψή του.

Τα μέλη του κυκλώματος δήλωναν ακόμα και εκτάσεις που ανήκαν σε άτομα που είχαν πεθάνει ή και εκτάσεις που για διάφορους λόγους δεν είχαν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες τους.

Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Παρασκευής με δεκάδες προσαγωγές ατόμων που έγιναν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου και από τις οποίες οι 15 μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 42 κατηγορούμενοι και η επιχείρηση του ελληνικού FBI πραγματοποιήθηκε μετά την εντολή για προκαταρκτική έρευνα από την ευρωπαϊκή εισαγγελέα που έχει αναλάβει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην Αθήνα θα μεταχθούν οι συλληφθέντες

Εν τω μεταξύ το Σάββατο αναμένεται να γίνει η μεταγωγή των 14 συλληφθέντων στην Αθήνα, από την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, όπου κρατούνται, καθώς την υπόθεση χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Στο Ηράκλειο επικρατεί παγωμάρα, καθώς  ο συγκεκριμένος γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής πέραν του ότι ήταν πασίγνωστος σε τοπικό επίπεδο, σχεδόν σε καθημερινή βάση φιλοξενούνταν και σε τηλεοπτικά πάνελ και σε ραδιοφωνικές εκπομπές, μεταφέροντας τα αιτήματα των αγροτών, ενώ οι αγρότες περιμένουν και τις εξελίξεις από τη διήμερη συνάντηση που είχαν οι εκπρόσωποί τους με τον Κωστή Χατζηδάκη και τον Κώστα Τσιάρα στην Αθήνα. Επίσης, σύμφωνα με τη ΕΡΤ, πάρα πολύ γνωστό πρόσωπο ήταν και ο λογιστής και δικηγόρος σύζυγός του.

Οι έρευνες συνεχίζονται.

Διαβαστε επίσης:

Δεν το κουνάνε από τα μπλόκα οι αγρότες, με το βλέμμα στο πανελλαδικό συντονιστικό του Σαββάτου – «Δεν τρώμε σανό»

Κορωπί: Μοτοσικλετιστής επιτέθηκε σε σχολικό που μετέφερε μαθητές – Τους πέταξε σφυρί

Εντόπισαν την Ελεονώρα Ζουγανέλη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ – Της αφαιρέθηκε το δίπλωμα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
modelo elvetia dolofonia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Φρικτές αποκαλύψεις για τη δολοφονία μοντέλου – Την τεμάχισε και την πολτοποίησε ο συζυγός της, αφού της αφαίρεσε τη μήτρα

evaggelatos
MEDIA

Ο Ευαγγελάτος μπήκε στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και … κάθισε δίπλα στον «Φραπέ»

gaza
ΚΟΣΜΟΣ

Απόγνωση στη Γάζα: 14 νεκροί από την κακοκαιρία Byron

katastimata
ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Ποια καταστήματα δεν θα ανοίξουν την Κυριακή 14/12

taxi-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο πλευρό των αγροτών οι οδηγοί ταξί – «Οφείλουμε να ενωθούμε και να αντιδράσουμε» (Photos/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

tsimitselis_1012_1920-1080_new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη στα 794 ευρώ: Η γήρανση της φτώχειας και η σκληρή πραγματικότητα για 2,5 εκατ. συνταξιούχους

pierrakakis 7765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ύμνοι» διεθνών ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η εκδίκηση της Αθήνας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 21:40
modelo elvetia dolofonia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Φρικτές αποκαλύψεις για τη δολοφονία μοντέλου – Την τεμάχισε και την πολτοποίησε ο συζυγός της, αφού της αφαίρεσε τη μήτρα

evaggelatos
MEDIA

Ο Ευαγγελάτος μπήκε στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και … κάθισε δίπλα στον «Φραπέ»

gaza
ΚΟΣΜΟΣ

Απόγνωση στη Γάζα: 14 νεκροί από την κακοκαιρία Byron

1 / 3