ΕΛΛΑΔΑ

12.12.2025 20:01

Κορωπί: Μοτοσικλετιστής επιτέθηκε σε σχολικό που μετέφερε μαθητές – Τους πέταξε σφυρί

12.12.2025 20:01
sxoliko-leoforeio

Στιγμές αναστάτωσης βίωσαν το μεσημέρι της Παρασκευής, 12/12, τέσσερις μαθητές και η δασκάλα τους στο Κορωπί, όταν το σχολικό στο οποίο βρίσκονταν δέχτηκε επίθεση από άγνωστο μοτοσικλετιστή.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις τρεις το μεσημέρι, στη συμβολή της Λ. Βάρης-Κορωπίου με τη Λ. Αγίας Μαρίνας στο Κορωπί, με τον άγνωστο δράστη της επίθεσης να πετά σφυρί εναντίον του οχήματος που μετέφερε τους μαθητές στα σπίτια τους.

Καλά στην υγεία τους οι επιβαίνοντες στο σχολικό

Συγκεκριμένα, μοτοσικλετιστής που επέβαινε σε μοτοσικλέτα με άγνωστο αριθμό πινακίδας, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, πέταξε ένα σφυρί στα τζάμια του σχολικού εν κινήσει, με αποτέλεσμα να σπάσει το παρμπρίζ και ένα φινιστρίνι στη δεξιά πλευρά του οχήματος.

Ευτυχώς, όλοι οι επιβαίνοντες, δηλαδή ο οδηγός, οι τέσσερις ανήλικοι μαθητές ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου και η δασκάλα – συνοδός τους, δεν τραυματίστηκαν, με τον μοτοσικλετιστή να φεύγει από το σημείο αμέσως μετά.

Μετά την επίθεση, το σχολικό ακινητοποιήθηκε στο σημείο, προκειμένου να γίνει η απαραίτητη πραγματογνωμοσύνη, ενώ άλλο σχολικό λεωφορείο έφτασε και παρέλαβε τα παιδιά που είχαν ταραχτεί από το περιστατικό για να τα μεταφέρει στα σπίτια τους.

Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα και προανάκριση για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη.

