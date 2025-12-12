Εντόπισαν την Ελεονώρα Ζουγανέλη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ – Της αφαιρέθηκε το δίπλωμα

Πρόστιμο κύρωσαν αστυνομικοί της τροχαίας στην τραγουδίστρια Ελεονώρα Ζουγανέλη, ενώ της αφαιρέθηκε και το δίπλωμα για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η τραγουδίστρια κινούταν με το μηχανάκι στη Σταδίου, όταν αστυνομικοί της τροχαίας την σταμάτησαν για έλεγχο.

Το πρώτο αλκοτέστ έδειξε 0,15 αλκοόλ ενώ το δεύτερο έδειξε 0,10, δηλαδή ακριβώς στο επιτρεπόμενο όριο για δίκυκλα.

Της επιβλήθηκε πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ της αφαιρέθηκε και το δίπλωμα για 60 ημέρες.

