search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 21:41
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.12.2025 19:40

Εντόπισαν την Ελεονώρα Ζουγανέλη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ – Της αφαιρέθηκε το δίπλωμα

12.12.2025 19:40
zouganeli

Πρόστιμο κύρωσαν αστυνομικοί της τροχαίας στην τραγουδίστρια Ελεονώρα Ζουγανέλη, ενώ της αφαιρέθηκε και το δίπλωμα για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η τραγουδίστρια κινούταν με το μηχανάκι στη Σταδίου, όταν αστυνομικοί της τροχαίας την σταμάτησαν για έλεγχο.

Το πρώτο αλκοτέστ έδειξε 0,15 αλκοόλ ενώ το δεύτερο έδειξε 0,10, δηλαδή ακριβώς στο επιτρεπόμενο όριο για δίκυκλα. 

Της επιβλήθηκε πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ της αφαιρέθηκε και το δίπλωμα για 60 ημέρες.

Διαβάστε επίσης

Συνεχίζεται το σήριαλ με το δίπλωμα του Τσιτσιπά – Ζητά διορία έως τη Δευτέρα για να αποδείξει ότι δεν οδηγούσε εκείνος

Φοινικούντα: Ο ρόλος του ανιψιού και του επιχειρηματία φίλου του στην διπλή εκτέλεση στο κάμπινγκ – Πώς την οργάνωσαν

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για Ξυλούρη σε εξέλιξη, μετά την παραγγελία της Εισαγγελίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
modelo elvetia dolofonia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Φρικτές αποκαλύψεις για τη δολοφονία μοντέλου – Την τεμάχισε και την πολτοποίησε ο συζυγός της, αφού της αφαίρεσε τη μήτρα

evaggelatos
MEDIA

Ο Ευαγγελάτος μπήκε στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και … κάθισε δίπλα στον «Φραπέ»

gaza
ΚΟΣΜΟΣ

Απόγνωση στη Γάζα: 14 νεκροί από την κακοκαιρία Byron

katastimata
ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Ποια καταστήματα δεν θα ανοίξουν την Κυριακή 14/12

taxi-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο πλευρό των αγροτών οι οδηγοί ταξί – «Οφείλουμε να ενωθούμε και να αντιδράσουμε» (Photos/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

tsimitselis_1012_1920-1080_new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του: «Εύχομαι κανείς από εσάς να μην πάθει αυτό που έπαθα» (videos)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη στα 794 ευρώ: Η γήρανση της φτώχειας και η σκληρή πραγματικότητα για 2,5 εκατ. συνταξιούχους

pierrakakis 7765- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ύμνοι» διεθνών ΜΜΕ για την εκλογή Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup - «Η εκδίκηση της Αθήνας»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025 21:40
modelo elvetia dolofonia – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Φρικτές αποκαλύψεις για τη δολοφονία μοντέλου – Την τεμάχισε και την πολτοποίησε ο συζυγός της, αφού της αφαίρεσε τη μήτρα

evaggelatos
MEDIA

Ο Ευαγγελάτος μπήκε στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και … κάθισε δίπλα στον «Φραπέ»

gaza
ΚΟΣΜΟΣ

Απόγνωση στη Γάζα: 14 νεκροί από την κακοκαιρία Byron

1 / 3