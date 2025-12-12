Όταν ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης έλεγε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του έβαλε… κατά λάθος 200 εκατ. στον λογαριασμό του

Σαν βόμβα έσκασε η είδηση ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες από το ελληνικό FBI στην Κρήτη για επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με ψευδείς δηλώσεις, είναι και ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Μύρων Χιλετζάκης, και μάλιστα είναι και «γαλάζιο στέλεχος» όπως κατήγγειλε η Μιλένα Αποστολάκη στην Εξεταστική Επιτροπή.

Ο Χιλετζάκης, που είναι και πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Μικρών Αγροτικών Συνεταιρισμών, εμφανιζόταν το 2016 στην εκπομπή του Θέμου Αναστασιάδη και περιέγραφε πώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ του είχε βάλει 200 εκατομμύρια ευρώ στον λογαριασμό του.

Για να καταλάβετε το μέγεθος και τη διαχρονικότητα της δράσης των συλληφθέντων, ο Χιλετζάκης έβγαινε στον Θέμο και έλεγε ότι το 2016 ο ΟΠΕΚΕΠΕ του έβαλε «κατά λάθος» 200.000.000 στον λογαριασμό του. pic.twitter.com/QC0gN9lGd4 — Georghy Zhukov (@GeorghyZhukov) December 12, 2025

Ο Μύρων Χιλετζάκης, φέρεται να είχε τον ρόλο του αρχηγού στο κύκλωμα που λάμβανε με πλαστές αιτήσεις επιδοτήσεις από το 2019 έως και σήμερα.

Όπως έγινε επίσης γνωστό μετά από έρευνες στο γραφείο του λογιστή του κυκλώματος βρέθηκαν 7.000 ευρώ, αλλά αγνοείται μεγάλο μέρος του ποσού που ξεπερνά το 1,7 εκατομμύρια και εκτιμάται ότι ενδεχομένως να είχαν «ξεπλυθεί».

